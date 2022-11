WM-Traum adé für BVB-Star Reus? Große Sorgen bei Hansi Flick

Von: Florian Schimak

Am 10. November wird Hansi Flick den DFB-Kader für die WM 2022 in Katar bekannt geben. Ob Marco Reus dabei sein wird? Aktuell sieht es nicht danach aus.

München – Die Tage werden immer weniger. Am 10. November wird Hansi Flick den DFB-Kader für die WM 2022 bekannt geben, wirklich viel Zeit ist bis dahin also nicht mehr. Welche 26 Spieler wird der Bundestrainer ins Aufgebot berufen? Die Frage wird die Fußball-Nation in den kommenden Tagen quälen.

Während Manuel Neuer und Thomas Müller trotz ihrer aktuellen Verletzungen auf den WM-Zug aufspringen dürften, gibt es aus Dortmund schlechte Nachrichten für Flick. Marco Reus flog nämlich am Dienstag nicht mit dem BVB zum abschließenden Champions-League-Gruppenspiel der Dortmunder zum FC Kopenhagen.

WM 2022: Aus für BVB-Star Marco Reus? Große Sorgen für Hansi Flick

Der BVB-Star bestritt Mitte September sein letztes Spiel in der Königsklasse. Mitte Oktober hatte Reus gegen Union Berlin (0:2) einen Comeback-Versuch in der Bundesliga nach seiner Sprunggelenksverletzung gewagt. Offenbar aber zu früh, denn danach fiel der 33-Jährige wieder aus. Findet nun die Wüsten-WM ohne den Offensivspieler statt?

Schafft es Marco Reus (r.) noch bis zur WM fit zu werden? © IMAGO/Jan Huebner

Gut möglich, dass die Zeit für Reus zu knapp wird. Zumal Flick auf der Position im offensiven Mittelfeld viele Optionen hat. Neben Müller drängt dort auch Jamal Musiala mit überragenden Leistungen für den FC Bayern ins Team. Auch Kai Havertz kann dort spielen.

Marco Reus nicht im DFB-Kader? BVB-Star droht mit Verletzung für WM auszufallen

Bei der EM im vergangenen Jahr hatte Reus noch auf eine Teilnahme verzichtet, ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen. Die WM 2014 verpasste er auf tragische Art und Weise, auch bei der EM 2016 fehlte er verletzt. Beim Turnier in Russland war Reus dabei, allerdings schied das DFB-Team bekanntermaßen dort bereits in der Vorrunde aus.

Bislang hat Reus 48 Länderspiele bestritten und dabei 15 Treffer erzielt. Auch die letzten Länderspiele vor der WM verpasste Reus aufgrund seiner aktuellen Verletzung. Plant Flick überhaupt mit dem BVB-Star? Diese Frage wird der 57-Jährige vermutlich in wenigen Tagen beantworten, nämlich spätestens dann, wenn er das 26-köpfige DFB-Aufgebot verkünden wird.

Neben Reus bangt auch Robin Gosens um sein WM-Ticket. Der Inter-Star, der am Dienstagabend mit den Nerazzurri beim FC Bayern in der Allianz Arena zu Gast ist, möchte daher die Partie nutzen, um Werbung in eigener Sache zu betreiben. Mit Grischa Prömel steht zudem ein bislang eher unbekannter Profi auf der vorläufigen Liste des DFB, die Flick kürzlich bei der FIFA vorlegen musste.