Frankreich gegen Marokko jetzt live: Entscheidung? Bundesliga-Star trifft in packendem WM-Halbfinale

Von: Florian Schimak

Frankreich und Marokko kämpfen um den Einzug ins WM-Finale. Wer setzt sich durch? Kurz vor dem Anpfiff gibt‘s Frust bei den Fans des Außenseiters. Der Live-Ticker.

79. Minute: TOOOOOOOOOOOOR! Die Entscheidung? Mbappé mit einer überragenden Bewegung im Strafraum, sein Schuss wird dann aber geblockt, doch am zweiten Pfosten steht Kolo Mouani genau richtig und schiebt 42 Sekunden nach seiner Einwechslung zum 2:0 ins Tor. Unfassbar!

Frankreich – Marokko 2:0 (1:0)

Frankreich: Lloris - Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez - Tchouameni - Fofana, Griezmann - Dembele (ab 79. Kolo Muani), Giroud (ab 65. Thuram), Mbappé Marokko: Bono - El Yamiq, Saiss (ab 21. Amallah), Dari - Hakimi, Ounahi, Amrabat, Mazraoui (ab 46. Attiyat Allah) - Ziyech, En-Nesyri (ab. Hamdallah) , Boufa (ab 66. Aboukhlal)l ( Tore: 1:0 T. Hernandez (5.), 2:0 Kolo Muani (79.)

76. Minute: Die Marokkaner erobern sich früh den Ball, weil Koundé pennt. Hamdallah hat die Möglichkeit am Strafraum, findet aber keinen Abschluss. Chance vertan!

72. Minute: Nach einem Griezmann-Freistoß kommt Thuram am Fünfer recht frei zum Kopfball, setzt die Kugel aber neben das Tor. Den hätte man auch mal machen können.

70. Minute: 20 Minuten noch hier im WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko. Was geht noch für den Underdog?

65. Minute: Frankreich wechselt das erste Mal. Thuram kommt für Giroud. Auch Marokko bringt zwei neue, frische Kräfte. Aboukhlal und Hamdallah kommen für En-Nesyri und Boufal.

Frankreich gegen Marokko jetzt live: Packendes WM-Halbfinale! Spektakulärer Fast-Ausgleich

59. Minute: Marokko hat nun deutlich mehr vom Spiel! Die Nordafrikaner lassen den Ball laufen und kombinieren sich gegen tiefstehende Franzosen immer wieder zu guten Möglichkeiten. Ein wirklich packendes WM-Halbfinale!

54. Minute: Marokko gibt im zweiten Durchgang Gas! Der eingewechselte Attiyat Allah wird auf links grandios freigespielt, bringt die Kugel in den Fünfer, wo Konaté im letzten Moment klären kann. Ein Ausgleich wäre nicht unverdient!

51. Minute: Autsch! Mbappé ist auf links durch, tritt an der Außenlinie auf den Ball und wird dann von herbeifliegenden Amrabat gefällt. Schiedsrichter Ramos aber lässt weiterlaufen. Der PSG-Star muss kurz behandelt werden, kann aber weitermachen.

50. Minute: Oh, unglücklich! Mbappé und Bono rauschen da im Strafraum zusammen. Sah aber wohl schlimmer aus, als es letztlich war.

46. Minute: Weiter geht‘s mit der zweiten Hälfte!

+++ Halbzeit-Fazit: Ein richtig ansprechendes WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko. Der Weltmeister ging früh durch Theo Hernandez in Führung und hat danach fast alles im Griff, verpasst zwei Mal durch Giroud das 2:0. Allerdings versteckt sich der Außenseiter gar nicht und sucht sein Glück in der Offensive. El Yamiq hätte die Bemühungen der Afrikaner auf spektakuläre Art und Weise fast belohnt. +++

1. HALBZEIT

45.+3 Minute: Drei gute Standards bringt Zyiech noch kurz vor der Pause, ehe Schiedsrichter Ramos die erste Hälfte abpfeift. Fast schon schade!

45. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit gibt‘s nun.

44. Minute: Kurz vor der Pause doch fast der Ausgleich! Auf einmal brennt‘s nochmal im französischen Strafraum. Nach einer Ecke klären die Franzosen nicht entscheidend, El Yamiq setzt zum Fallrückzieher an und setzt die Kugel an den Pfosten. Lloris war noch mit den Fingerspitzen dran, der Wahnsinn!

39. Minute: Frankreich bestimmt nun das Spiel und lässt die Kugel laufen. Marokko schaut gerade nur zu. Irgendwie liegt hier das 2:0 in der Luft...

34. Minute: Es geht hier schon hoch und runter! Es macht richtig Spaß, den beiden Mannschaften zuzuschauen. Tolles WM-Halbfinale bisher. Tchouameni und Fofana haben zwei gute Abschlussmöglichkeiten für den Weltmeister, ehe Mbappé traumhaft freigespielt wird und dessen Schuss auf der Linie geklärt wird. Der zweite Ball fällt Giroud vor die Füße, der ist im Strafraum völlig blank, aber verfehlt das halbleere Tor.

27. Minute: Auch wenn Frankreich hier 1:0 führt, Marokko verkauft sich hier richtig, richtig gut. Von wegen nur Defensive! Der erste afrikanische Halbfinalist bei einer WM spielt mutig nach vorne, weshalb die Franzosen hier ordentlich dagegenhalten müssen. Durch die etwas offensivere Art der Marokkaner haben Mbappé und Co. natürlich etwas mehr Platz zum Umschalten und so entwickelt sich hier ein munterer Kick.

21. Minute: Ganz bitter für Marokko! Bereits kurz vor dem Anpfiff muss Verteidiger Aguerd passen, für ihn rutscht kurzfristig Dari ein. Nun muss auch noch Kapitän und Abwehrchef Saiss verletzt vom Platz. Für ihn kommt Amallah.

17. Minute: Pfosten! El Yamiq verschätzt sich bei einem weiten Ball. Giroud ist alleine durch und feuert die Kugel mit dem Selbstvertrauen von vier WM-Toren mit links aus vollem Lauf auf den Kasten – das Ding schlägt gegen das Aluminium! Da hätte Bono nicht den Hauch einer Chance gehabt.

10. Minute: Ui! Fast der Ausgleich! Ounahi fasst sich ein Herz und lädt aus gut 22 Meter ab, Lloris taucht ab und fischt den Schlenzer aus dem Eck. Erste dicke Möglichkeit für Marokko!

Frankreich gegen Marokko: Artistisches Tor! Bruder von Bayern-Star Hernandez erzielt das 1:0

5. Minute: TOOOOOOOOOOR! Frankreich geht hier ganz früh in Führung. El Yamiq vergisst Griezmann in seinem Rücken, so dass dieser in den Strafraum marschieren kann und Mbappé bedienen kann. Der erste Schuss des PSG-Stars wird geblockt, der zweite Abschluss springt Theo Hernandez vor die Füße, der mit einem spektakulären Abschluss das 1:0 erzielt!

Theo Hernandez erzielt das 1:0 für Frankreich im WM-Halbfinale. © IMAGO / Shutterstock

4. Minute: Die Sympathien im Stadion sind eindeutig verteilt. Wenn die Franzosen am Ball sind, herrscht ein gellendes Pfeifkonzert im Stadion. Ein klares Auswärtsspiel für den amtierenden Weltmeister!

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt!

Update vom 14. Dezember, 19.56 Uhr: Die Hymnen erklingen im Al-Bayt Stadium in Al Khor. WM-Halbfinale Frankreich gegen Marokko, gleich kann‘s losgehen!

Update vom 14. Dezember, 19.40 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist übrigens Cesar Arturo Ramos Palazuelos aus Mexiko.

Update vom 14. Dezember, 19.24 Uhr: Das Al-Bayt Stadium wird heute wieder fest in marokkanischer Hand sein. „Französische Fans muss man hier mit der Lupe suchen“, berichtet ZDF-Reporter Sven Voss vor dem Stadion. In knapp 30 Minuten geht‘s los!

Update vom 14. Dezember, 19 Uhr: Wenigstens bei Marokko steht nun ein Spieler des FC Bayern wieder in der Startelf. Mazrauoi kehrt zurück. Zudem agiert Marokko mit einer Fünferkette.

Frankreich gegen Marokko heute live: Krank! Bayern-Star fällt fürs WM-Halbfinale aus

Dayot Upamecano fällt für das WM-Halbfinale aus. © IMAGO / Sven Simon

Update vom 14. Dezember, 18.53 Uhr: Die Aufstellung ist da! Wie bereits berichtet, fallen Upamecano und Rabiot aus. Konaté und Fofana beginnen an deren Stelle. Damit steht kein Spieler des FC Bayern in der französischen Startelf! Vielleicht sieht es bei Marokko anders aus. Dort soll Noussair Mazraoui wieder fit sein, nachdem er im WM-Viertelfinale gefehlt hatte.

Update vom 14. Dezember, 18.04 Uhr: Rückschlag für Frankreich! Kurz vor dem WM-Halbfinale melden sich zwei wichtige Stars krankheitsbedingt ab. Sowohl Bayern-Innenverteidiger Dayot Upamecano als auch Juve-Stratege Adrien Rabiot fallen für das WM-Halbfinale gegen Marokko aus. Als Ersatz sollen laut L‘Equipe Yussuf Fofana und Ibrahima Konaté in die Startelf der Équipe Tricolore rücken.

Erstmeldung vom 14. Dezember, 16.43 Uhr: München/Al-Khor – Frankreich gegen Marokko. Diese Partie hätte im Vorfeld der WM 2022 in Katar vermutlich nur die wenigsten als Halbfinale (Teams bei der WM 2022) vorausgesagt. Als erstes afrikanisches Team überstanden die Marokkaner nach dem knappen 1:0-Sieg über Portugal das Viertelfinale.

Jetzt will das Team von Waled Regragui natürlich den letzten Schritt gehen und ins WM-Finale einziehen. Dort würde Argentinien warten. Allerdings müssen die Außenseiter ohne die ganz große Fan-Unterstützung aus der Heimat auskommen.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff strich die marokkanische Fluggesellschaft Royal Air Maroc Flüge zwischen Casablanca und Doha. Der Grund: Anhänger hatten ihre Tickets für das Spiel nicht erhalten.

Frankreich gegen Marokko heute live: Großer Frust beim Überraschungsteam vor WM-Halbfinale

Frankreich gegen Marokko heute live: Großer Frust beim Überraschungsteam vor WM-Halbfinale © IMAGO / Russian Look

Die Fluggesellschaft erklärte, die Streichungen der durch Qatar Airways betriebenen Flüge sei „infolge der jüngsten Einschränkungen durch die katarischen Behörden“ erfolgt, ohne genauere Gründe zu nennen. Die Ausfälle betreffen 2100 Passagiere, heißt es.

Den Marokko-Fans sei versichert worden, „dass die Tickets am Flughafen von Doha erhältlich sind“, sagte ein Fan. Der marokkanische Fußballverband FRMF habe ihnen Tickets versprochen, die am Flughafen an die Personen verteilt würden, „die an Bord der RAM-Flüge angekommen sind. Danach wurden wir gebeten, zum Al-Janoub-Stadion zu gehen, aber wir haben nichts gefunden“.

Frankreich gegen Marokko heute live: Sorge um Mbappé? Stürmer-Star enttäuscht

Und Frankreich? Dort sind wieder einmal alle Augen auf Kylian Mbappé gerichtet. Der Stürmer-Star steht aktuell bei fünf Treffern und führt die Torjägerliste der WM an. Gegen England (2:1) war der 23-Jährige allerdings weitestgehend abgemeldet. Müssen sich die Franzosen Sorgen um ihren Goalgetter machen?

In ein paar Stunden werden wir es erfahren. Dann trifft Frankreich im WM-Halbfinale mit Mbappé auf den Außenseiten Marokko. (smk/sid)