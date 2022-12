Überraschungs-Coup beim WM-Finale? Frankreich plant offenbar Blitz-Comeback von Benzema

Von: Florian Schimak

Verstärken die Franzosen ihren Kader für das WM-Finale gegen Argentinien noch auch spektakuläre Art und Weise? Karim Benzema soll nach Katar reisen.

München – Das Traum-Finale der WM 2022 ist perfekt! Argentinien mit Lionel Messi trifft auf Titelverteidiger Frankreich. Während sich die Albiceleste dank ihres Superstars im Halbfinale klar gegen Kroatien (3:0) durchsetzen konnte, mussten sich die Franzosen gegen Außenseiter Marokko (2:0) ordentlich strecken.

Name: Karim Benzema Geburtstag: 19. Dezember 1987 (34 Jahre) Verein: Real Madrid Position: Stürmer Länderspiele (Tore): 97 (37)

WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich: Messi gegen Mbappé

Gemeinsam im WM-Finale gegen Argentinien? Kylian Mbappé und Karim Benzema (l.) gegen Lionel Messi. © IMAGO / MB Media Solutions / Ulmer/Teamfoto

Nun kommt‘s am Sonntag um 16 Uhr Lusail Iconic Stadium (WM 2022 live im TV) zum Giganten-Treffen der beiden Fußball-Mächte. Dann heißt es auch Messi gegen Kylian Mbappé. Beide haben bislang fünf Treffer erzielt und führen gemeinsam die WM-Torschützenliste an.

Einer, der dabei traurig zuschaut, ist Weltfußballer Karim Benzema. Der Angreifer von Real Madrid fiel kurzfristig vor dem Turnier mit einer Oberschenkelverletzung aus. Doch nun könnte sich eine spektakuläre Rückkehr anbahnen: Es gibt Gerüchte über ein Comeback von Benzema bei dieser WM!

So berichtet El Mundo Deportivo, dass der 34-Jährige am Sonntag nach Katar reisen möchte, Real Madrid habe Benzema bereits die Erlaubnis erteilt. Denn Fakt ist: Der Weltfußballer gehört noch offiziell zum Kader von Frankreich. Nationaltrainer Didier Deschamps verzichtete nämlich darauf, einen Spieler für den verletzten Benzema nachzunominieren. Aus gutem Grund?

WM 2022: Überraschungs-Coup beim Finale? Frankreich will Benzema holen

Rein theoretisch könnte Benzema also am Sonntag gegen Argentinien auflaufen. Fraglich ist allerdings, ob das realistisch ist. Deschamps wurde am Mittwochabend nach dem Einzug ins WM-Finale auf die Gerüchte ums Blitz-Comeback von Benzema angesprochen: „Ich möchte die Frage nicht beantworten“. Ein Dementi klingt anders.

Bei den Königlichen trainiert Benzema seit einigen Tagen wieder, völlig ausgeschlossen wäre ein Einsatz also nicht. Gut möglich aber, dass Benzemas mögliche Reise nach Katar lediglich eine nette Geste von Deschamps ist. Mit Olivier Giroud hat die Équipe Tricolore einen treffsicheren Angreifer (4 WM-Tore).

WM-Finale mit Benzema? Weltfußballer soll angeblich nach Katar kommen

WM-Torschützenkönige: Alle Top-Torjäger von 1930 bis 2018 Fotostrecke ansehen

Im Halbfinale war zudem Joker Randel Kolo Muani der Held. Der Eintracht-Star entschied die Partie Sekunden nach seiner Einwechslung, als er mit seinem ersten Ballkontakt die Partie zum 2:0 entschied.

Allerdings wäre es natürlich spektakulär, sollte Deschamps den amtierenden Weltfußballer im WM-Finale bei Bedarf einwechseln können. Zumal er am Tag nach dem Endspiel (19.) seinen 35. Geburtstag feiern wird. Das wären dann eben die Geschichten, die nur der Fußball schreibt. (smk)