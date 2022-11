WM 2022 in Katar: In diesem Quartier kommt das DFB-Team unter

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Kommt hier die deutsche Nationalmannschaft während der WM 2022 in Katar unter? © Zulal Facebook

Bei der WM 2022 kommt die deutsche Nationalmannschaft in einem Wellness-Resort am Nordzipfel von Katar unter - im besten Fall bis zum Finale.

Doha - Nach dem Zwischenstopp im Oman geht es für die deutsche Nationalmannschaft ins WM-Quartier im Norden von Katar. Die Luxus-Anlage wird für die nächsten Wochen das Zuhause sein für die DFB-Delegation - im besten Fall bis zum Finale am 18. Dezember.

Bereits früher im Jahr berichtete die Deutsche Presse-Agentur darüber, dass das Wellness-Resort am Nordzipfel des Landes aus Sicht des DFB der Favorit sei, wenn es um das Stammquartier der Nationalmannschaft während der WM geht. Der luxuriöse Appartementkomplex liegt direkt an der Küste des Persischen Golfes. 10 Kilometer entfernt liegt das Trainingsgelände von Al-Shamal SC - hier wird die DFB-Elf trainieren und sich auf die anstehenden WM-Aufgaben vorbereiten. Das erste Vorrundenspiel findet am 23. November gegen Japan statt (Anpfiff: 14 Uhr) - alle Termine und Spiele inklusive der DFB-Partien finden Sie in unserem WM-Spielplan.

WM in Katar: Fifa bestätigt Quartier der Nationalmannschaft erst Mitte Juni

Durch die FIFA konnte das Hotel sogar erst Mitte Juni bestätigt werden - bis dahin wurden noch die letzten beiden WM-Teilnehmer in den interkontinentalen Playoffs ermittelt. Bis zur Gruppenauslosung am 1. April hatten die meisten Top-Mannschaften ihre Verträge bereits abgeschlossen. Die WM findet vom 20. November bis 18. Dezember statt. Bis dahin halten wir Sie in unserer Artikelreihe Inside Katar* zu den (sport)politischen Hintergründen der umstrittenen WM auf dem Laufendem.

Das Zulal Luxus Wellness-Resort in Katar gilt als Top-Favorit des DFB als Quartier der Nationalmannschaft. © Zulal Facebook

Auf dem Weg zum WM-Sieg mit Bundestrainer Joachim Löw und seinem damaligen Assistenten Flick hatte die DFB-Elf 2014 im Campo Bahia am brasilianischen Atlantikstrand eine perfekte Unterkunft gehabt. Nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft 2018 hatte es dann viel Kritik aus DFB-Kreisen am Hotel in Watutinki vor den Toren Moskaus gegeben.

WM-Quartier: Deutsche Fußball-Nationalmannschaft zieht abgeschiedene Lage vor

Nach der Qualifikation hatte Flick mehrfach angedeutet, dass er ein WM-Hotel abseits der Metropole Doha präferiere. Für eine abgeschiedene Lage nehme man auch die für Katar relativ große Distanz von bis zu 100 Kilometern zu den Stadien gerne in Kauf - um die Mission vom fünften WM-Titel erholt angehen zu können. Rund 280.000 Quadratmeter soll das Luxus-Gelände umfassen - inklusive zahlreicher Pools und Massageräume.

DFB-Delegationen waren lange vor der WM mehrfach auf Hotel-Inspektionsreise in Katar. Flick flog Ende 2021 nach Doha. Bei der Auswahl hatte DFB-Direktor Oliver Bierhoff angesichts der Kritik am WM-Gastgeber Katar betont, dass das Hotel im Umgang mit Bediensteten und Zulieferern strenge Arbeits- und Menschenrechtskriterien erfüllen müsse. (hgr mit dpa)