Stimmen zu Deutschland gegen Japan: Flick lässt Reaktion auf FIFA-Verbot offen - „Schauen wir mal“

Von: Antonio José Riether, Christoph Klaucke

Teilen

Im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2022 trifft Deutschland auf Japan. Die Stimmen der DFB-Verantwortlichen, Spieler und Gegner.

Ar-Rayyan - Exakt 1610 Tage nach dem blamablen WM-Aus 2018 gegen Südkorea startet die deutsche Nationalelf bei der Weltmeisterschaft in Katar den nächsten Anlauf. Im ersten Gruppenspiel gegen Japan will die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick die Fehler der Vergangenheit vergessen machen.

Vor und nach der ersten Vorrundenpartie des DFB-Teams gegen die japanische Mannschaft äußern sich die Spieler, Trainer und Verantwortlichen an den Fernsehmikrofonen. Wir fassen alle Stimmen aus den Interviews der ARD und von Magenta TV zusammen.

Hansi Flick (Bundestrainer) vor dem Spiel bei der ARD über...

... die Binden-Debatte: „Die Mannschaft war sehr enttäuscht, wir sind aber hier um Fußball zu spielen und ein gutes Turnier zu spielen. Wir hatten gestern ein gutes Abschlusstraining, dann können wir beruhigt ins Spiel gehen. Sie beschäftigen sich schon mit den Themen. Der Fokus liegt aber auf dem Fußball. Wir können sie nur unterstützen bei den Themen. Wichtig ist aber, dass wir uns auf den Fußball konzentrieren. Die Binde hat etwas mit Werten, für die wir stehen, zu tun. Man wollte ein Zeichen setzen. Die FIFA hat es abgeblockt. Wir wollen heute aber gut Fußball spielen.“

... eine Alternative zur Binde: „Schauen wir mal (schmunzelt).“

... den Fokus seines Teams: „Es waren nur vier gute Trainingseinheiten. Im Oman konnten wir adaptieren. Die Mannschaft bekam noch mehr Intensität im Training. Wir wollen einen klaren Plan umsetzen.“

... seine Defensive: „Restverteidigung ist wichtig, dass wir nicht ins offene Messer laufen. Wir haben die Dinge angesprochen. Die Mannschaft muss sich gegenseitig auf dem Platz pushen. Wir hatten gute Trainingsinhalte, darauf bauen wir auf. Die Mannschaft ist heiß und ist sich ihrer Verantwortung bewusst.“

... seine Offensive: „Ganz vorne ist Kai Havertz, Thomas ist auf der Zehn, außen Serge und Jamal. Wir versuchen flexibel zu sein. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen.“

... seine Viererkette: „Weil wir dann vom Spielaufbau das haben, was wir wollen, eine gewisse Absicherung in Ballbesitz. Japan kann schnell umschalten, darauf haben wir reagiert. Wir hoffen, dass wir es auch so umsetzen.“

... den Gegner: „Sie sind sehr gut ausgebildet, sowohl taktisch als auch technisch. Sie wissen, wie man Fußballspielt, wie man ein Spiel verlagert, und darauf müssen wir heute eine gute Antwort finden..“

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident) vor dem Spiel bei der ARD über...

... den entstandenen Schaden durch die „One Love“-Binden-Debatte: „Ich glaube die FIFA arbeitet mit Einschüchterung und Druck. Ich habe die letzten Tage mit der Mannschaft verbracht und viel mit den Spielern gesprochen. Sie freuen sich auf das Turnier, dann ist es unglaublich schwierig in so einer Situation. Wir wussten nicht, welche Sanktionen es gibt. Wenige Stunden vor dem England-Spiel mussten wir eine Entscheidung treffen. Wir sehen nun, welche weiteren Maßnahmen wir treffen können.“

... die FIFA-Entscheidung: „Es ist ein schwierige Situation in der Abwägung, wir waren sehr entschlossen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass die FIFA uns nicht antwortet. Wir stehen aber zum Thema Menschenrechte. Wir sind in der Opposition zur FIFA. Wir überlegen wie wir mit dieser untragbaren Situation umgehen.“

... die Planung: „Es hängt davon ab, wir kriegen keine genaue Auskunft der FIFA. Es stellt sich die Frage, welchen Risiken wir die Mannschaft aussetzen. Wir sind im Austausch unter den sieben Nationen. Und dann werden wir das weitere Vorgehen absprechen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

(ajr)