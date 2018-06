WM 2018 im Live-Ticker: Mane schockt Japan früh - England und Torjäger Kane wie im Rausch

WM 2018 im Live-Ticker: England macht gegen Panama das Achtelfinale perfekt. Später trifft Japan auf den Senegal. Am Abend bekommt es Polen mit Kolumbien zu tun.

England hat Panama am heutigen Sonntag nach allen Regeln der Fußballkunst auseinandergenommen (6:1). In der Gruppe H trifft Japan auf Senegal (17 Uhr) und Polen um Robert Lewandowski muss gegen Kolumbien und James Rodriguez liefern (20 Uhr).

Durch Englands Sieg über Panama stehen die „Three Lions“ und Belgien in der Gruppe G im Achtelfinale.

Gestern setzte sich die deutsche Elf im Schicksalsspiel von Sotschi mit 2:1 gegen Schweden durch. Belgien bezwang Tunesien mit 5:2, Mexiko besiegte Südkorea (2:1). Hier gibt‘s den Ticker zum Nachlesen.

Nach dem Deutschland-Spiel gab es viele Kommentare im Netz. Gary Lineker veränderte sein berühmtes Zitat, Felix Kroos machte sich über Toni lustig und der DFB-Elf wurde von den Schweden „ekelhaftes Verhalten“ vorgeworfen.

>>> Ticker aktualisieren <<<

WM 2018 im Live-Ticker: Japan - Senegal 1:1 (-:-), 17 Uhr in Jekaterinburg

Japan : Kawashima - H. Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo - Hasebe, Shibasaki - Haraguchi, Kagawa, Inui - Osako Senegal: K. N'Diaye - Wagué, Koulibaly, S. Sané, Sabaly - A. N'Diaye - Badou, I. Gueye - Sarr, S. Mané - Niang Tore: 1:0 S. Mané (11.), 1:1 Inui (35.)

43. Minute: Gute Freistoßposition für Sadio Mane, der den Ball von links vor das Tor zieht. Doch die japanische Abseitsfalle schlägt zu, weil sich ihre Deckung kollektiv nach vorne bewegt. Stark gemacht.

40. Minute: Die Japaner haben sich inzwischen besser auf das Umschaltspiel ihrer Kontrahenten eingestellt und drücken dem Spiel immer mehr ihren Stempel auf. Das geschehen spielt sich inzwischen hauptsächlich in der Hälfte des Senegals ab. Auch die weiten Spielverlagerungen auf die hochstehenden Außenverteidiger erweisen sich bislang als ein probates Mittel.

35. Minute: Das 1:1. Ein wenig aus dem nichts heraus, aber dafür umso feiner gemacht. Der erwähnte hoch aufgerückte Nagatomo narrt nach einem langen Ball etwas glücklich gleich zwei Senegalesen, ehe Inui ihm den Ball vom Fuß nimmt und ihn butterweich ins lange Eck legt. Eins schönes Tor.

32. Minute: 5:1 Torschütze stehen für den Senegal zu Buche, auch wenn Japan mehr Ballbesitz hat und - etwas erstaunlich - auch mehr Zweikämpfe gewinnt.

30. Minute: Obwohl beide Mannschaften aus einer ähnlichen Grundordnung heraus agieren, sind die deutlichen Ausprägungen deutlich. Der Senegal beackert die Außenlinie sehr durchsetzungsstark nach vorne, während die japanischen Außen häufig weit in die Mitte einrücken um das Spiel vorne eng zu machen und sich dann mit schnellen kurzen Pässen in den Strafraum zu kombinieren. Dafür rücken die Außenverteidiger hoch auf und sorgen für die nötige Breite.

25. Minute: Japan hat zwar etwas mehr Ballbesitz, auch weil der Senegal sie nur situativ hoch anläuft, ansonsten darf Japan bis zur Mittellinie spielen, ehe sie dort vom massierten Mittelfeld der Mannen in Grün-Weiß empfangen werden.

22. Minute: Die vorderste Reihe des Senegals ist wirklich unglaublich schnell und direkt in ihrem Spiel, da dürfte auf die japanische Defensive im Lauf des Spiels noch so einiges zukommen.

20. Minute: Freistoß für die Japaner aus dem linken Halbfeld, doch der wird geklärt.

11. Minute: 1:0 für den Senegal - und das ist verdient auch dem eine Einladung der gesamten japanischen Defensive inklusive Torwart Kawashima vorausgeht. Eine Flanke in den Strafraum wird suboptimal mit dem Kopf vor die Füße eines Senegalesen geklärt. Dessen Schuss faustet Kawashima nach vorne und trifft Sadio Mane, von dessen Knie der Ball ins Tor trudelt.

5. Minute: Intensive Anfangsphase und die zweite Ecke für den Senegal, die ihre Angriffe über die unheimlich schnellen Außen vortragen.

3. Minute: Gute Anfangsphase der Senegalesen, die sich mit direktem Vertikalspiel dem japanischen Straufraum erstmals annähern.

1. Minute: Der Ball rollt. Spannend wird zu sehen sein, wie die flinken und spielstarken Japaner mit der immensen Physis des Senegals zurecht kommt. Doch auch die Westafrikaner sollten nicht einfach nur auf ihre Körperlichkeit reduziert wurden, schließlich zeigte das Team schon gegen die Polen, dass man auf hohem taktischen Niveau agieren kann.

16.53 Uhr: Die beiden Mannschaften betreten den Rasen des Zentralstadions in Jekaterinburg, sogleich werden die beiden Hymnen erklingen. Immer wieder herauszuheben ist die faszinierende Konstruktion der Arena, deren neoklassizistische Fassade erhalten blieb und - um die Mindest-Kapazität eines FIFA-Stadions zu erfüllen - hinter den beiden Toren mit zwei Stahlrohrtribünen ergänzt wurde, die aus dem Stadion ragen und durch die Licht flach auf das Spielfeld fällt.

16:39 Uhr: Nigerias Kapitän John Obi Mikel hat sich beim zweiten WM-Gruppenspiel gegen Island die Hand gebrochen. „Aber ich denke, er kann mit einer Schiene spielen“, sagte Fußball-Nationaltrainer Gernot Rohr in einem vom Verband am Sonntag veröffentlichten Video. Ein möglicher Ausfall des 31 Jahre alten Mittelfeldspielers für das Gruppenfinale am Dienstag (20.00 Uhr/ARD) in St. Petersburg gegen Vizeweltmeister Argentinien wäre dennoch eine erhebliche Schwächung für die Super Eagles. Mit einem Sieg wären sie sicher im Achtelfinale.

16:25 Uhr:

Angesichts des unerwarteten Höhenflugs der russischen Mannschaft bei der Fußball-WM leisten lautstarke Kritiker musikalisch Abbitte. Der russische Komiker Semjon Slepakow veröffentlichte am Sonntag den „Champions“, den er mit dem Rockstar Sergej Schnurow und dessen Band Leningrad eingespielt hat.

In dem mit verpönten Fluchwörtern gespickten Text loben die zwei Sänger den Wandel der Mannschaft vom - um es druckreif zu übersetzen - letzten Dreck zu echten Meistern. Sie entschuldigen sich für frühere böse Worte, warnen aber davor, dass sich die Entwickung bei Niederlagen auch schnell wieder umkehren könne.

16.12 Uhr: Gleich geht es weiter mit der letzten Gruppe H: Die Spiele Japan gegen Senegal sowie Polen gegen Kolumbien am Abend schließen dann den zweiten Spieltag ab.

16.02 Uhr: Einen ausführlichen Spielbericht zum englischen Schützenfest gegen Panama finden sie hier.

WM 2018 im Live-Ticker: England - Panama 6:1 (5:0), 14 Uhr in Nischni Nowgorod

England: 1 Pickford - 2 Walker, 5 Stones, 6 Maguire - 12 Trippier (70. 3 Rose), 21 Loftus-Cheek, 8 Henderson, 7 Lingard (63. 17 Delph), 18 Young - 9 Kane (62. 11 Vardy), 10 Sterling Panama: 1 Penedo - 2 Murillo, 5 Torres, 4 Escobar, 15 Davis - 6 Gomez (69. 23 Baloy) - 8 Barcenas (69. 16 Arroyo), 20 Godoy (63. 19 Avila), 11 Cooper, 21 Rodriguez - 7 Perez Tore: 1:0 Stones (8.), 2:0 Kane (22./Foulelfmeter), 3:0 Lingard (36.), 4:0 Stones (40.), 5:0 Kane (45./Foulelfmeter), 6:0 Kane (61.), 6:1 Baloy (78.) Schiedsrichter: Ghead Grisha (Ägypten)

Fazit: England hat hier mal eine klare Ansage gemacht, dass mit den „Three Lions“ zu rechnen ist. Wobei der große Favorit gegen Panama alles andere als unverwundbar ist. Panama bejubelt immerhin den ersten WM-Treffer der Verbandsgeschichte - von mehr haben sie wohl auch nicht zu träumen gewagt.

Schlusspfiff: Die Partie ist beendet.

90. Minute: Vier Minuten gönnt der Schiri uns obendrauf.

87. Minute: England scheint sich mit dem Ergebnis anfreunden zu können. Aktuell hat Panama mehr vom Spiel.

82. Minute: Sterling nimmt aus der Distanz Maß, verfehlt den Kasten aber. Die Kugel rauscht am rechten Pfosten vorbei.

81. Minute: Der Treffer ist nicht nur der erste des WM-Neulings, sondern dürfte die Engländer auch ordentlich ärgern. Denn nun ist Belgien in der Live-Tabelle gleichgezogen. Damit müssten die „Three Lions“ am Donnerstag gegen die „Roten Teufel“ gewinnen, um die Gruppe sicher zu gewinnen.

78. Minute: Toooooooooooooooooooooooooor für Panama! Baloy sorgt für einen unbeschreiblichen Jubel und verkürzt auf 1:6. Der eingewechselte Kapitän rutscht in eine Freistoßflanke von Avila aus dem linken Halbfeld und überwindet Pickford mit einem flachen Abschluss. Das haben sie sich sowas von verdient!

76. Minute: Die nächste Chance für Panama - Torres kommt nach einer am kurzen Pfosten verlängerten Ecke am zweiten Pfosten angerauscht und zielt aus wenigen Metern knapp daneben.

75. Minute: Pickford rettet nach einem langen Ball eher unkonventionell. Der englische Keeper scheint fußballerisch keine Augenweide zu sein. Aber bislang wird er auch kaum gefordert.

73. Minute: Henderson gibt gefühlt den ersten englischen Torschuss ab, der das Ziel verfehlt. Nach einer zu kurzen Kopfballabwehr von Baloy im Anschluss an einen Freistoß verzieht der Liverpooler von der Strafraumgrenze volley um wenige Meter.

72. Minute: Der zweite Durchgang plätschert abgesehen vom Treffer so vor sich hin. Nach den vielen Wechseln ist das aber auch wenig überraschend. Derweil foult Murillo Sterling und kassiert seine zweite Verwarnung im Turnier. Damit fehlt er gegen Tunesien.

66. Minute: Da ist plötzlich die Chance für Panama! Murillo kommt nach einem Doppelpass auf Pickford zugestürmt. Doch der Keeper wirft sich mutig entgegen und bremst den Panamer sauber aus.

61. Minute : Toooor für England! Kane erhöht auf 6:0! Der Torjäger der Spurs wird von Loftus-Cheek angeschossen und fälscht die Kugel per Hacke unhaltbar für Penedo in die Maschen ab.

56. Minute: Panama bemüht sich redlich um ein Ehrentor, aber bislang bringen die Lateinamerikaner England nicht wirklich ins Schwitzen.

49. Minute: Sterling wird steil geschickt, aber Penedo wirft sich in den Weg und ist knapp vor dem Profi von ManCity am Ball.

46. Minute: Die zweite Hälfte läuft.

14.50 Uhr: Die Partie ist jetzt schon historisch. Bislang hat England nie mehr als vier Tore in einem WM-Spiel geschossen. Jetzt sind es schon fünf nach 45 Minuten.

Pausen-Fazit: Eigentlich hält Panama lange gut mit. Doch England ist zunächst gnadenlos effektiv und spielt sich dann in einen wahren Rausch. Der Favorit wird seiner Rolle mehr als nur gerecht.

Pausenpfiff: Der Schiri erlöst die Panamaer vorerst.

45.+1 Minute: Zwei Minuten werden nachgespielt. Eigentlich ein Hohn angesichts der fünf Treffer und zahlloser Unterbrechungen. Aber die Panamaer werden sich kaum beschweren.

45. Minute: Toooor für England - das 5:0! Wieder trifft Kane vom Punkt, wieder links oben. Penedo fliegt in die falsche Ecke.

43. Minute: Elfmeter für England! Murillo packt bei Stones mit beiden Händen zu, auch Godoy verkrallt sich in Kane. Der Schiri zeigt auf den Punkt.

40. Minute: Toooor für England! Stones macht das 4:0! Nach einer wunderschönen Kombination erzielt der Abwehrchef sein zweites Tor. Trippier spielt einen Freistoß aus 30 Metern auf Henderson, der entgegenkommt und direkt in den Strafraum flankt. Dort gibt Kane per Kopfball weiter auf Sterling, der völlig freistehend an Penedo scheitert. Doch zum Glück für England ist noch Stones da und staubt per Kopf ab. Das ist vielleicht das schönste Tor der bisherigen WM!

36. Minute: Tooooor für England! Lingard stellt auf 3:0! Ein Traumtor des Profis von Manchester United, der nach einem Doppelpass mit Sterling aus 20 Metern in den rechten oberen Winkel schlenzt. Penedo fliegt vergebens.

32. Minute: Trippier gibt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld auf den langen Pfosten. Dort kommt Maguire zum Kopfball, doch die Kugel landet als Bogenlampe auf dem Tornetz. Ob er da wirklich abschließen oder ablegen wollte, bleibt vorerst sein Geheimnis.

28. Minute: Abgesehen von dem beiden Treffern ist es durchaus eine ausgeglichene Partie. Die Engländer sind einfach nur wahnsinnig effektiv im Ausnutzen ihrer Torchancen. Dagegen agieren die Lateinamerikaner im gegnerischen Strafraum zu überhastet.

22. Minute: Tooooor für England! Kane verwandelt unhaltbar links oben und schraubt sein persönliches Torkonto auf drei. Eiskalt, diese „Three Lions“.

20. Minute: Elfmeter für England! Nach einem langen Ball auf Lingard wird dieser von Torres und Escobar unsanft zu Fall gebracht. Der Schiri zeigt sofort auf den Punkt.

14. Minute: Trotz der frühen Führung für England hält Panama bislang gut mit. Die Favoriten aus Europa müssen so manche Situation im eigenen Strafraum ausbügeln.

10. Minute: Cooper tritt Lingard an der Mittellinie in die Beine und sieht Gelb. Es ist seine zweite Verwarnung im Turnier, weshalb er zum Abschluss am Donnerstag zuschauen muss.

8. Minute: Toooor für England! Stones macht das 1:0! Nach einer Ecke kommt der Verteidiger von Manchester City am Elfmeterpunkt ganz frei zum Kopfball und nickt wuchtig links ein.

4. Minute: Den ersten Abschluss nimmt Barcenas nach einem abgewehrten Freistoß aus der Distanz - er verzieht aber deutlich. Weniger später schwimmt die englische Abwehr, doch Godoy verschenkt die Chance mit einem verunglückten Versuch.

1. Minute: Los geht‘s in Nischni Nowgorod. Anstoß haben die Engländer.

13.53 Uhr: Gleich startet das erste Spiel des Tages. Sollten die klar favorisierten Engländer gegen Panama gewinnen, wäre der Weltmeister von 1966 wie Belgien bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Für den WM-Neuling aus Lateinamerika würde das Turnier dagegen am Donnerstag enden.

13.43 Uhr: Australiens Nationalmannschaftskapitän Mile Jedinak würde ein Ausscheiden im letzten WM-Vorrundenspiel gegen Peru als Scheitern werten. „Wir wissen, was auf dem Spiel steht“, sagte der Profi von Aston Villa am Sonntag im australischen WM-Trainingscamp in Kasan. Die Mannschaft versuche derzeit, sich nur auf die Partie am Dienstag um 17 Uhr in Sotschi zu konzentrieren. Dort will Australien zum zweiten Mal nach 2006 in die K.o.-Runde einer WM einziehen.

13.26 Uhr: Tunesien muss im letzten Vorrundenspiel der WM gegen Panama auf zwei Abwehrspieler verzichten. Die Verteidiger Dylan Bronn und Syam Ben Youssef werden nach ihren Auswechslungen beim 2:5 gegen Belgien für die Partie am Donnerstag nicht zur Verfügung stehen, wie ein Sprecher der tunesischen Nationalmannschaft am Sonntagmorgen mitteilte. Bronn hatte erst das 1:2 erzielt und wurde dann nach einem Schlag auf das Knie ausgewechselt. Eine genaue Diagnose gab es nicht. „Wir haben noch Verteidiger im Kader“, sagte Trainer Nabil Maaloul.

13.18 Uhr: Für Mexikos Torwart Guillermo Ochoa hat sich durch den Last-Minute-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden nicht viel geändert. „Wir wussten, dass wir gegen Schweden um den Gruppensieg spielen“, sagte der 32-Jährige in Moskau. „Das Ergebnis von Deutschland hat nichts an der Art und Weise geändert, wie wir das Spiel angehen.“ Durch den 2:1-Erfolg der DFB-Elf am Samstagabend hat Mexiko das WM-Achtelfinale trotz zweier Siege noch nicht erreicht. Am Mittwoch gegen Schweden müssen die Lateinamerikaner mindestens einen Punkt holen, um sicher die Runde der letzten 16 zu erreichen.

12.58 Uhr: England muss im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Panama auf Dele Alli verzichten. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler kämpft mit den Folgen einer Hüftverletzung und wird durch Ruben Loftus-Cheek ersetzt. Alli hatte am Samstag wieder am Training teilgenommen, doch der Profi von Tottenham Hotspur konnte nur das Aufwärmprogramm mit dem Team absolvieren und musste danach erneut individuell trainieren. Ansonsten treten die „Three Lions“ mit derselben Aufstellung wie beim 2:1 über Tunesien an.

12.48 Uhr: Argentiniens Verbandschef Claudio Tapia hat Berichte um das angeblich zerrüttete Verhältnis von Trainer Jorge Sampaoli zur Mannschaft und eine schwere Krise beim Vizeweltmeister scharf verurteilt. „Vieles, was geschrieben wurde, ist gelogen“, sagte der 50-Jährige im WM-Camp der sportlich schwer angeschlagenen Südamerikaner. Der Trainer habe eben mit seinem Mitarbeiterstab die Einheit geleitet, betonte Tapia, nachdem es Zweifel an der Autorität des 58 Jahre alten Sampaoli gegeben hatte. Ein Sender hatte bereits von einer zwischenzeitigen Entmachtung geschrieben.

12.38 Uhr: Russlands Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow hat bei dieser WM bereits viel richtig gemacht. Die „Sbornaja“ steht schon vor dem Spiel morgen gegen Uruguay im Achtelfinale und hat damit die Erwartungen quasi schon übertroffen. Da ist der ehemalige Dresdner Keeper natürlich bestens gelaunt und zu Sprüchen aufgelegt. Auf die Frage nach seiner dicken Trainingsjacke, die er in der Hitze von Samara bei mehr als 30 Grad überzog, entgegnete er: „Meine Jacke ist so schön, ich möchte sie den Leuten zeigen und damit angeben.“ Punkt für Tschertschessow.

12.22 Uhr: Als hätte das deutsche Spiel gegen Schweden nicht schon genug Aufreger zu bieten gehabt. Auch die Kroaten haben offenbar ein Thema gefunden, dass sie auf die Palme bringt - die Wahl zum besten Kicker auf dem Planeten. Abwehrchef Dejan Lovren ließ sich im Bezug auf seinen fulminant aufspielenden Kollegen Luka Modric zu der Vermutung hinreißen: „Würde er für Deutschland oder Spanien spielen, würde er viel mehr Aufmerksamkeit bekommen - und vielleicht zum Weltfußballer gewählt werden. Aber da wir ein kleineres Land sind, bekommt er weniger Aufmerksamkeit als er verdient.“ Modric und Deutschland? Dazu fällt uns nur das hier ein.

12.03 Uhr: Für Rurik Gislason ist diese WM bislang ein voller Erfolg - auch ohne Sieg mit seinen Isländern. Der Profi vom SV Sandhausen, der als heißester Spieler des Turniers gilt, hat mittlerweile die Marke von einer Million Follower bei Instagram geknackt. Das bedeutet einen Anstieg von etwa 2000 Prozent binnen rund einer Woche. Teamkollege Kari Arnason, der als Erfinger des Hashtags #seyrurik gilt, frotzelt bereits: „Da steht nach der Karriere im Fußball eine als Model an.“

11.57 Uhr: Es kommt ja höchst selten vor, dass ein Politiker öffentlich einen Fehler eingesteht. Ralf Stegner hat das nun via Twitter getan. Nachdem der SPD-Vizechef während der zweiten Hälfte des DFB-Spiels gegen Schweden angeregt hatte, Toni Kroos auf die Bank zu verbannen, zeigte er sich heute morgen dann reumütig und twitterte: „So kann man sich täuschen - gut, dass jemand anderes Bundestrainer ist.“ Der ausgebildete Schiedsrichter legte dann später noch nach dem Motto „Solche Geschichten schreibt nur der Fußball“ nach und schrieb: „Dass ausgerechnet Toni Kroos dieses grandiose Siegtor macht, nachdem er mit seinem Fehler das 0:1 verursacht hatte, ist eben dann doch Fußball.“

So kann man sich täuschen - gut dass jemand anderes Bundestrainer ist https://t.co/DKeyY8a3xH — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 24. Juni 2018

11.48 Uhr: Die DFB-Auswahl verbreitet wieder Angst und Schrecken - auch bei Sergej Kirjakow. Der ehemalige Stürmer vom Karlsruher SC und vom Hamburger SV ist nach dem Last-Minute-Sieg gegen Schweden von der erfolgreichen Titelverteidigung überzeugt. „Diese willensstarke Leistung wird die Deutschen wachrütteln. Im Achtelfinale werden sie einen ganz anderen Fußball spielen - und den Titel schließlich verteidigen. Als einzige Konkurrenten sehe ich noch Frankreich und Brasilien“, erklärte der Russe in Moskau: „Dass es nicht Elfmeter für Schweden gab, war Glück für Deutschland. Aber nach dem Ausgleich von Marco Reus hatte ich keinen Zweifel am Sieg mehr.“

11.35 Uhr: Kaum jemand ist als Experte für das deutsche Gruppenspiel gegen Südkorea besser prädestiniert als Uli Stielike. Der ehemalige Nationaltrainer coachte unseren Gegner von Mittwoch während der Quali für das Turnier in Russland. In der Bild am Sonntag sagt er: „Für mich bleibt Deutschland der Favorit - trotz des schwachen Starts.“ Zwar hätte sich noch keine Seite bei ihm gemeldet, doch der 63-Jährige geht davon aus, dass „Korea meine Hilfe brauchen würde“.

WM 2018: Das geschah am Samstag in Russland

Ganz im Zeichen des deutschen Schicksalsspiels gegen Schweden stand der Samstag bei der WM in Russland. Im Falle einer Niederlage hätte der amtierende Weltmeister die Heimreise antreten müssen. Doch Jogis Jungs bewiesen große Moral und kamen in der Nachspielzeit zu einem hart umkämpften 2:1-Erfolg.

Für unsportliche Nachwehen sorgte derweil das hitzige Duell zwischen Serbien und der Schweiz. Die beiden „Nati“-Kicker Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka hatten beim 2:1-Erfolg am Freitag mit umstrittenen Gesten beim Torjubel für Furore gesorgt. Serbiens Coach Mladen Krstajic dagegen hatte es auf Schiedsrichter Felix Brych abgesehen und verglich den Deutschen mit einem Kriegsverbrecher. Dem Trio drohen nun Konsequenzen, die FIFA hat Ermittlungen eingeleitet.

In den beiden anderen Samstagsspielen konnten sich die Favoriten durchsetzen. Mexiko bezwang Südkorea mit 2:1, Belgien behielt gegen Tunesien souverän die Oberhand (5:2).

