Wirbel im „Doppelpass“ – Markus Babbel kritisiert VfB-Sportdirektor Mislintat

Von: Nils Wollenschläger

Ex-VfB-Trainer Markus Babbel. © Alexandra Wey/dpa

Der ehemalige Nationalspieler Markus Babbel sorgt im Sport1-Doppelpass für Wirbel. Lesen Sie hier, wie heftig Babbel VfB-Sportdirektor Sven Mislintat kritisiert:

Nach dem 4:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum herrscht bei den Schwaben eigentlich Erleichterung. Der ehemalige Stuttgart-Coach Markus Babbel sorgt allerdings am Sonntag (16. Oktober) in der Sport1-Sendung „Doppelpass“ mit seiner harten Kritik an VfB-Sportdirektor Sven Mislintat für Wirbel.

Die Stuttgarter Trainersuche steht indes kurz vor dem Abschluss. Einer von zwei Topkandidaten soll der Däne Jess Thorup sein. (nwo)