Wo war Kahn in Bremen plötzlich? Rätsel um Bayern-Boss gelöst

Von: Patrick Mayer, Manuel Bonke

Münchens CEO Oliver Kahn verschwindet in Bremen nach der Halbzeit von der Tribüne. Was hinter dem Rätsel um den Bayern-Boss steckt.

München/Bremen - Oliver Kahn steht nach dem frühen Aus des FC Bayern in Champions League und DFB-Pokal in München gehörig unter Druck. Sogar sein Job als CEO des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters soll in Gefahr sein.

FC Bayern: Oliver Kahn verlässt Haupttribüne in Bremen zur Pause

In der Fußball-Bundesliga haben sich die Bayern am Samstagabend durch ein 2:1 (0:0) bei Werder Bremen zumindest im Meisterschaftsduell mit Borussia Dortmund etwas Luft verschafft. Was auffiel: Kahn saß in der ersten Halbzeit noch auf der Haupttribüne des Weserstadions, nach dem Seitenwechsel tauchte der ehemalige Weltklasse-Torwart auf dieser aber nicht mehr auf.

Stattdessen waren Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen und Mediendirektor Stefan Mennerich ohne den Vorstandsvorsitzenden auf den Rängen zu sehen. Immer wieder merkte Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss an, dass Kahn nicht mehr zu sehen sei. Was war passiert? Kreiszeitung.de hat die Auflösung.

Vorstandsvorsitzender des FC Bayern: Oliver Kahn. © IMAGO/Michael Taeger

Oliver Kahn: Bayern-Boss schaut sich zweite Halbzeit in Bremen hinter Glaswand an

Konkret: Der 53-jährige Badener schaute sich den zweiten Durchgang hinter einer Glaswand im VIP-Bereich des Bremer Stadions an - nicht sichtbar für die TV-Kameras. Denn: Kahn konnte das Spiel seiner Bayern in der ersten Hälfte nicht immer ungestört verfolgen, weil die Zuschauer vor ihm etliche Male hochsprangen und ihm so offenbar die Sicht versperrten.

Der Bayern-Boss konnte später die Tore von Serge Gnabry (62. Minute) und Leroy Sané (73.) sowie die Rolle von Thomas Müller nach dessen Einwechslung (64.) so wohl besser analysieren. Schon vor der Partie an der Weser hatte Kahn im Gespräch mit Sky darauf hingewiesen, dass er vor lauter Anspannung mittlerweile gerne mal während eines Spiels durch die Stadien laufe – oder zumindest über die Ränge der Tribünen.

Er hat heute klar gesprochen, länger gesprochen. Er hat frischer gewirkt.

So tat er es auch diesmal. Lob gab es hinterher ausgerechnet von einem, der ihn in den vergangenen Wochen teils harsch kritisiert hatte. „Er hat heute klar gesprochen, länger gesprochen. Er hat frischer gewirkt“, sagte Sky-Experte Lothar Matthäus und meinte: „Die Trainerentlassung (von Julian Nagelsmannn, d. Red.) hat ihn mitgenommen, auch persönlich. Heute hat er mir besser gefallen.“

Oliver Kahn: Lothar Matthäus lobt Vorstandschef des FC Bayern

Kahn müsse „als Chef des Vereins das vorleben, was die Bayern überall so beliebt gemacht hat“, erklärte der Rekordnationalspieler: „Er muss das eine oder andere Mal offener auf die Leute zugehen.“ (pm/bon)