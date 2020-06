Nach Gehalts-Wirbel um Müller - Wird der FC Bayern am Dienstag Meister? Münchner in Bremen gefordert

Dem FC Bayern München reicht in Bremen ein Punkt für die achte deutsche Meisterschaft in Folge. Werder spielt gegen den Abstieg aus der Bundesliga. Verfolgen Sie das Spiel am Dienstagabend hier im Live-Ticker.

Werder Bremen - FC Bayern München -:- (-:-), Dienstag, 20.30 Uhr

Der FC Bayern * kann die achte Bundesliga-Meisterschaft* in Folge klarmachen.

* kann die achte in Folge klarmachen. Darf Hansi Flick* damit seinen ersten großen Titel als Klub-Trainer feiern?



Werder Bremen - FC Bayern München -:- (-:-), Dienstag, 20.30 Uhr Werder Bremen: - Bank: - FC Bayern München: - Bank: - Schiedsrichter: - Tore: -

Update vom 14. Juni, 19.05 Uhr: Trainer Hansi Flick hat beim FC Bayern überzeugt Transfers angekündigt - entgegen Vorstand Oliver Kahn. Hasan Salihamidzic * redet freilich auch noch mit. Bleibt die Frage: Sprechen die Münchner in der Personalpolitik aktuell dieselbe Sprache?

Erstmeldung vom 14. Juni: „Deutscher Meister wird nur der FCB“ - Können die Anhänger des deutschen Rekordmeisters diesen Fangesang am Dienstagabend mal wieder zum Besten geben? Vieles deutet darauf hin, dass die Bayern im Auswärtsspiel bei Werder Bremen die 30. Meisterschaft* klar machen.

Nach dem knappen und etwas glücklichen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach (2:1), der nicht nur Gewinner hervorbrachte, beträgt der Vorsprung der Roten auf Verfolger Borussia Dortmund sieben Punkte. Mit einem Sieg am Dienstag können die Münchner den achten Meistertitel in Serie damit aus eigener Kraft eintüten.

Angesichts der derzeitigen Form der Flick-Elf mit zehn Bundesligasiegen in Folge scheint dies im Duell gegen den Tabellen-17. nur Formsache. Es gibt aber auch Punkte, die dieses Mal gegen den Rekordmeister sprechen.

Werder Bremen - FC Bayern im Live-Ticker: Zwist rund um Thomas Müller

Da wären zum einen die Störgeräusche um Thomas Müller. Der Ur-Bayer hatte öffentlich angeklagt, dass es „paradox“ sei, über Neuzugänge zu sprechen und gleichzeitig Gehälter einzusparen. Daraufhin wurde der Führungsspieler live im TV von Hasan Salihamidzic gerüffelt. Die Aussagen seien „nicht so korrekt“ gewesen und Müller habe sich letztlich „ein bisschen verdribbelt.“ Wie stark dieses Thema in Zukunft noch andauert, bleibt abzuwarten.

Gegen den FCB spricht außerdem die derzeit gute Verfassung der Bremer. Die Kohfeldt-Elf ist zwar weiterhin Vorletzter, dem rettenden Ufer aber gleichzeitig so nahe wie lange nicht. Durch den furiosen 5:1-Sieg beim SC Paderborn* sind die Hanseaten mit Düsseldorf und dem Relegationsplatz nach Punkten gleichgezogen. Für die Grün-Weißen geht es folglich um extrem viel, damit der erste Bundesligaabstieg seit 1980 vermieden werden kann.

+ An das Hinspiel haben die Münchner übrigens gute Erinnerungen. Mann des Spiels beim 6:1-Kantersieg: Philippe Coutinho mit einem Dreierpack und zwei Vorlagen. © picture alliance/dpa / Matthias Balk

Werder Bremen - FC Bayern München im Live-Ticker: Die mögliche Meisterfeier wird trostlos

Auch wenn die Münchner den SVW nicht unterschätzen sollten, sind sie alles in allem natürlich dennoch der klare Favorit. Ob Hansi Flick* am Dienstag seinen ersten Titel in der Bundesliga* feiern darf? So oder so, es wird gewiss eine komische Situation. Statt mit den mitgereisten Fans zu feiern, wird es mitunter eine traurige Party im menschenleeren Weserstadion*.

In München dürfen die Stars unterdessen ebenfalls nicht feiern. Zur traditionellen Meisterfeier auf dem Marienplatz wird es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nämlich nicht kommen. Die Stadt schiebt dem FCB einen Riegel vor: „Die liebgewonnene Tradition (...) ist heuer leider unvorstellbar“, erklärte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Ob in Partystimmung oder nicht, die Bayern werden am Dienstag alles dafür tun, um sich den Titel endgültig zu sichern: „Wir wollen am den Sack zumachen“, sagte Flick.

