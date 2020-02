BVB - Werder Bremen: DFB-Pokal live im Free-TV, Live-Stream und Live-Ticker

Borussia Dortmund trifft am Dienstagabend im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Werder Bremen. Infos zur Übertragung und die mögliche Aufstellung des BVB.

Bremen - Den beinahe unaufhaltsamen Lauf in der Bundesliga will Borussia Dortmund am Dienstagabend auch im DFB-Pokal gegen Werder Bremen fortsetzen. Allerdings hatte BVB-Trainer Lucien Favre am Montag angekündigt, die personelle Rotationsmaschine anwerfen und somit seine BVB-Aufstellung umbauen zu wollen.

Anstoß der Partie im Bremer Weserstadion ist um 20.45 Uhr. Bereits ab 20.15 Uhr bieten sich gleich mehrere Möglichkeiten, erste Stimmen und Vorberichte im TV und Live-Stream zu Werder Bremen - BVB zu erhaschen, wie wa.de* berichtet. Zudem wird ein Live-Ticker angeboten.

