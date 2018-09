Weltfußballer 2018 im Live-Ticker: Ballack nennt seinen Favoriten

Cristiano Ronaldo, Lukac Modric oder Mohamed Salah - so heißen die drei Kandidaten bei der Wahl um den Weltfußballer, bestimmt durch die FIFA. Wir berichten im Live-Ticker von der Entscheidung.

Am Montag, den 23. September, findet die Veranstaltung „The Best FIFA Football Awards 2018“ um 19.30 Uhr statt. So sehen Sie die Wahl zum Weltfußballer des Jahres im Live-Stream.

Zur Auswahl zum Weltfußballer stehen Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah und Luka Modric.

Es wird außerdem der beste Keeper, der beste Trainer, die beste Spielerin, die/der beste Trainer/in einer Frauenmannschaft und das schönste Tor gewählt.

20.21 Uhr: Da kommt Mo Salah! Wegen der ziemlich lauten und irritierenden Musik im Hintergrund versteht man leider kaum ein Wort von Salah. Sehr schade! Zumindest eine Kampfansage konnte man verstehen: „Der Gewinn der Trophäe wäre fantastisch. aber wenn ich ihn nicht gewinnen, greife ich nächstes Jahr wieder an."

Im Anschluss wird Luka Modric interviewt. „Es war eine unglaubliche Saison, die beste in meinem Leben. Ich kann immer noch nicht realisieren, was passiert ist.“

19.59 Uhr: Peter Schmeichel und sein Sohn Kasper sind auch da. Peter sagt, er sei sehr stolz auf seinen Sohn. „Es ist einfach ein fantastischer Moment, ich bin sehr stolz. Er hat das wirklich verdient nach all der Arbeit.“ Kasper Schmeichel zeigt sich selbst sehr zufrieden mit seiner Nominierung zum FIFA-Welttorwart: „Ich habe so lange darauf hingearbeitet. Die Meisterschaft mit Leicester war toll, aber das ist eine individuelle Anerkennung.“

19.47 Uhr: Michael Ballack ist auch am Start! Angesprochen auf das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft erklärt er, dass wohl alle enttäuscht waren. Aber es sei typisch deutsch jetzt noch härter zu arbeiten. Das DFB-Team habe genug junge Talente, man müsse sie jedoch richtig einsetzen.

Sein Favorit ist Modric. Besonders von der Leistung des Vizeweltmeisters in den letzten Jahren sei er sehr angetan. „Er ist ein ähnlicher Spielertyp wie ich.“ Ballack würde sich freuen, wenn Modric die Wahl zum Weltfußballer gewinnen würde.

19.37 Uhr: Nach dem Interview von PSG-Verteidiger Dani Alves kommt nun ein Bekannter aus London: Didier Drogba. Über Gareth Bales Tor im Finale der Champions League meint er: „Das ist einfach unglaublich. du träumst davon, in einem CL-Finale so ein Tor zu schießen. Du träumt davon, überhaupt mal ein solches Tor zu schießen.“ Star-Stürmer Romelu Lukaku bezeichnet er sogar als „kleinen Bruder“.

19.31 Uhr: Bundestrainer Jogi Löw und Manager der deutschen Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff, wurden soeben auf dem grünen Teppich interviewt. Über die Kandidaten meint er: "Es ist schwer jedes Jahr eine solche Leistung zu bringen. Auch kleine Teams performen mittlerweile gut.“ Als Favoriten auf die Wahl zum Weltfußballer 2018 nennt er Cristiano Ronaldo.

19.28 Uhr: Mit Thibaut Courtois ist der Favorit auf die Auszeichnung für den FIFA Welttorwart auf dem grünen Teppich erschienen.

19.08 Uhr: Zahlreiche Legenden haben sich bereits in der Royal Festival Hall in London eingefunden. Zeit für ein Gruppenfoto:

Was wird alles gewählt?

19.02 Uhr: Jetzt geht es bald los mit dem Spektakel. Hier nochmal ein kleiner Überblick zur Wahl heute Abend. Diese Preise gibt es heute Abend:

FIFA Weltfußballer des Jahres: Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Luka Modric

FIFA Weltfußballerin des Jahres: Ada Hegerberg, Dzsenifer Maroszan, Marta

FIFA Welttrainer der Männer: Zlatko Dalic, Didier Deschamps, Zinedine Zidane

FIFA Welttrainer der Frauen: Reynald Pedros, Asako Takakura, Sarina Wiegman

FIFA Welttorwart: Thibaut Courtois, Hugo Lloris, Kasper Schmeichel

Puskas Award (Schönstes Tor): Gareth Bale, Denis Cheryshev, Lazaros Christodoulopoulos, Cristiano Ronaldo, Giorgian De Arrascaeta, Riley McGree, Lionel Messi, Benjamin Pavard, Ricardo Quaresma, Mohamed Salah

18.21 Uhr: Mittlerweile berichten mehrere Medien, dass Cristiano Ronaldo nicht an der Wahl zum Weltfußballer 2018 teilnimmt. Jedoch soll das Fernbleiben laut mehrerer Berichte nichts mit dem Ausgang der Wahl zu haben. Teilweise werden „familiäre Verpflichtungen“ als Grund für Ronaldos Fehlen angegeben. Von der FIFA gibt es bisher keine offizielle Auskunft.

15.18 Uhr: Schon vor der Bekanntgabe des Weltfußballers am heutigen Abend sorgt einer der Favoriten für Schlagzeilen. Die Rede ist von Cristiano Ronaldo. Laut eines Berichts der spanischen Marca soll der Stürmer von Juventus Turin gar nicht erst in einen Flieger nach London gestiegen sein. Der Bericht beruft sich auf Quellen aus dem näheren Umfeld des Stars. Der Kicker hingegen berichtet, dass Juve seinen Spielern die Teilnahme untersagt hat, da die Alte Dame bereits am Mittwoch in der Serie A gegen Bologna spielen muss.

Fall Ronaldo heute wirklich nicht in der Royal Festival Hall in London zu sehen sein sollte, dürfte das vor allem darauf hindeuten, dass er nicht der diesjährige Sieger sein wird. Zur Erinnerung: Bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres in Monaco hat Ronaldo seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Das Ergebnis: Luka Modric gewann die Auszeichnung.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zur Weltfußballer-Wahl! Wir sind gespannt, wer das Rennen macht - hier entgeht Ihnen nichts!

Vorbericht

London - Wer holt sich die Krone? Die Auszeichnung als Weltfußballer des Jahres lässt einen Spieler in einen illustren Kreis an Fußball-Legenden aufsteigen. Bei den Fans wird der Sieger für alle Zeit einen besonderen Stellenwert besitzen. Derjenige hat seinen Platz auf dem Fußball-Olymp sicher.

Für Mo Salah (FC Liverpool) und Luka Modric (Real Madrid) wäre die Ehrung eine ganz besondere, eine Premiere in ihrer Karriere. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) hingegen stand schon als Sieger auf der Bühne. Wird der Champions-League-Gewinner von 2018 ein weiteres Mal seinen Status untermalen?

Luka Modric glänzte bei der Weltmeisterschaft 2018, als er Kroatien zum Vize-Titel führte. Mo Salah war ausschlaggebend für den Erfolg des FC Liverpool in der Königsklasse. Der Ägypter war das Zugpferd für den Einzug ins Finale. Dort wurde das Happy End zunichte gemacht, als Salah mit einer Schulterverletzung nach einem Foul von Sergio Ramos vom Platz geführt werden musste.

Auch „Best FIFA Goalkeeper“, „Best FIFA Men‘s Coach“, „Best FIFA Women‘s Player“, „The Best FIFF Women‘s Coach“ und der „FIFA Puskás Award“ (Schönstes Tor) stehen zur Wahl. Wir sind im Ticker live dabei!