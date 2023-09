VfB: Alltag geht nach Galgenfrist einfach weiter

Deadline abgelaufen

In der Kolumne „Druck auf dem Kessel“ schreibt VfB-Reporter Niklas Noack darüber, wie das Leben nach der Galgenfrist, dem Deadline Day, weitergeht.

Stuttgart - Todeslinie? Ganz schön makaber. In der Kolumne von BW24-Reporter Niklas Noack lesen Sie jetzt, wie der Alltag beim VfB Stuttgart nach dem Verstreichen der Galgenfrist weitergeht.

Am Deadline Day war noch einiges los, auch bei den Schwaben. So verließ Borna Sosa den VfB Stuttgart, was dem Klub satte zehn Millionen Euro einbrachte. Sportlich hat Stuttgart die Abgänge der Leistungsträger Sosa, Wataru Endo und Konstantinos Mavropanos aber gut weggesteckt.

In den ersten beiden Heimspielen gewannen die Schwaben furios mit 5:0, erst gegen den VfL Bochum, dann gegen den SC Freiburg. Nur beim Auswärtsspiel bei RB Leipzig, am 2. Spieltag, kassierte der VfB eine 1:5-Klatsche.