Wehen Wiesbaden verliert erstmals - KSC rückt vor

2. Liga

+ © Daniel Karmann/dpa Schiedsrichter Martin Petersen (M) zeigt dem Nürnberger Ahmet Gürleyen (hinten) die rote Karte. © Daniel Karmann/dpa

In der zweiten Liga verliert Aufsteiger Wehen Wiesbaden am vierten Spieltag erstmals. Magdeburg holt auf St. Pauli einen Punkt und der KSC rückt in der Tabelle vor.

Düsseldorf - Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden und der 1. FC Magdeburg haben den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Wehen Wiesbaden verlor am vierten Spieltag erstmals in dieser Saison und unterlag beim 1. FC Nürnberg mit 1:2 (0:0).

Jan Gyamerah (69. Minute) und Tim Handwerker per Handelfmeter (76.) drehten die Partie gegen den stark gestarteten Aufsteiger, der durch Ivan Prtajin (55.) in Führung gegangen war.

Nürnbergs Ahmet Gürleyen hatte früh die Rote Karte wegen einer Notbremse (11.) gesehen, doch auch die Gäste dezimierten sich noch vor der Pause selbst: Hyun-Ju Lee sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (40.). Nach einer weiteren Ampelkarte gegen den früheren Nürnberger Martin Angha (85.) beendete Wehen Wiesbaden das Spiel nur zu neunt.

Karlsruhe gewinnt gegen zehn Braunschweiger

Magdeburg holte beim 0:0 beim hoch gehandelten FC St. Pauli immerhin einen Punkt. Mit acht Zählern liegt Magdeburg nun zwei Punkte hinter Spitzenreiter Hamburger SV in der Tabelle auf Rang vier.

Einen Sprung nach vorn machte der Karlsruher SC durch ein 2:0 (1:0) gegen zehn Braunschweiger. Leon Jensen (25.) hatte den KSC in Führung geschossen. Danach kassierte Eintracht-Kapitän Jannis Nikolaou die Rote Karte wegen einer Notbremse (37.). Im zweiten Durchgang spielten die Badener dann endgültig ihre Überlegenheit aus und machten mit dem zweiten Treffer durch Fabian Schleusener (67.) alles klar. Ein weiterer Treffer von Robin Bormuth wurde wegen Handspiels nicht gegeben.

+ Leon Jensen (r) sorgte für das Karlsruher 1:0 gegen Eintracht Braunschweig. © Uli Deck/dpa

Mit je sieben Punkten liegen der KSC, Wehen Wiesbaden, Nürnberg und Fortuna Düsseldorf nun gleichauf auf den Plätzen fünf bis acht. dpa