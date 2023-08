Kane-Show bei Tottenham-Test: Abschiedsvorstellung vor Bayern-Wechsel?

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern hat Harry Kane als Wunschtransfer auserkoren. Der Stürmer brilliert in einem Testspiel der Tottenham Hotspur. Sein letzter Auftritt vor den Fans?

München – Harry Kane wird seit Wochen mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Die große Frage bleibt aber noch unbeantwortet: Wann wird der Transfer endlich fix gemacht? Bevor es so weit ist, schießt der Stürmer weiterhin seine Tore im Trikot der Tottenahm Hotspur. Am Sonntag lieferte der Kapitän vor den Augen der heimischen Fans eine beeindruckende Vorstellung ab – womöglich sein letzter großer Auftritt vor dem Abschied nach München?

Kane brillant in Spurs-Testspiel: FC Bayern blickt neidisch nach London

Kopfball, platzierter Schuss, Abstauber: Harry Kane erzielte im letzten Testspiel im Tottenham Hotspur Stadium vor dem Start der Premier League beim 5:1 gegen Schachtjor Donezk nach der Pause einen lupenreinen Hattrick. Zuvor hatte der Spurs-Kapitän sein Team per Foulelfmeter (38.) bereits in Führung gebracht, ehe Kevin Kelsy (45.) kurz vor der Halbzeit der zwischenzeitliche Ausgleich für die Gäste aus der Ukraine gelang. Den Endstand besorgte in der Nachspielzeit der 19-jährige Dane Scarlett (90.+4).

Kane, der seine ersten Torchancen des Spiels noch vergeben hatte, scheint der Transfer-Poker zwischen Tottenham und dem FC Bayern rund um seine Person nichts auszumachen. Der Stürmer hat im Benefizspiel gegen Donezk einmal mehr seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Dafür wurde Kane von den Spurs-Fans besungen.

Abschiedsgefühle kamen an diesem Sonntagnachmittag bereits nach einer Viertelstunde auf, als Andriy Pyatov nach 17 Jahren in Diensten von Schachtjor ausgewechselt wurde. Der 39-jährige Torhüter wurde von den Spielern mit einem Spalier verabschiedet.

Dazu kam es bei Harry Kane bei seiner Auswechslung nach 80 Minuten zwar nicht, allerdings bekam der Superstar von den Zuschauern Standing Ovations zu hören. Auffällig: Der 30-Jährige winkte immer wieder ins Publikum, nach Spielschluss folgte eine innige Umarmung mit seinem kongenialen Partner Heung-Min Son. Ein Hauch von Abschied lag im Tottenham Stadium in der Luft – der FC Bayern ruft.

Tottenham-Trainer stichelt wegen Kane-Poker gegen FC Bayern

Tottenhams neuer Trainer Ange Postecoglou, der sein Heimdebüt feierte, sah das nach der Partie naturgemäß etwas anders und lobte seinen Torjäger in höchsten Tönen. „Er ist ein fantastischer Stürmer, einer der besten der Welt“, sagte Postecoglou. „Ich finde, unsere Spielweise hilft ihm auch. Man hat gesehen, wie viele Chancen wir herausgespielt haben, davon hat er profitiert.“ Der FC Bayern hatte den Spurs am Freitag eine Deadline gesetzt, davon wollte der Australier jedoch nichts wissen.

„Es gibt nur eine Deadline, und das ist das Ende des Transferfensters“, verwies Postecoglou auf den 1. September. „Heute konnte man sehen, dass Harry weiterhin in das investiert, was wir tun.“ Zudem konnte sich der Spurs-Coach eine Spitze gegen die Bayern nicht verkneifen: „Ich würde ganz sicher nicht über Spieler sprechen, die bei anderen Klubs unter Vertrag stehen. Aber ich bin nicht bei Bayern, also können sie machen, wie sie wollen.“

Kane trifft auf Lewandowski: letztes Spiel für Tottenham vor Bayern-Wechsel?

Für die Spurs war es der letzte Heim-Test vor dem Premier-League-Start beim FC Brentford am kommenden Sonntag, bevor es am Dienstag im letzten Test auswärts gegen den FC Barcelona und Ex-FCB-Stürmer Robert Lewandowski geht.

Ob Kapitän Kane dann noch mit an Bord ist, werden die nächsten Tage zeigen. Während die Rede von einem geheimen Telefonat zwischen dem FC Bayern und den Spurs im Kane-Poker ist, drängt Tottenham Kane offenbar zu einer Vertragsverlängerung – der FC Bayern darf aber auf eine Ausstiegsklausel hoffen. (ck)