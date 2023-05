Guirassy und Palacios treffen per Elfmeter: VfB Stuttgart nach Remis gegen Leverkusen Vorletzter

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart ist am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen nicht über ein 1:1 (0:0)-Remis hinausgekommen. Der Ticker zum Nachlesen.

VfB Stuttgart – Bayer 04 Leverkusen 1:1 (0:0)

Elfmeter zum Ausgleich: Palacios trifft

Vom Punkt getroffen: Guirassy schießt ein

Riesenchance vergeben: Endo tritt über den Ball

VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Anton, Zagadou, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa (90. Coulibaly)- Silas (64. Führich), Tiago Tomas (74. MIllot)- Guirassy Aufstellung Bayer 04 Leverkusen Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Palacios - Frimpong, Demirbay, Bakker - Diaby, Azmoun (87. Hlozek), Adli (88. Amiri) Tore 1:0 Guirassy (57./Foulelfmeter), 1:1 Palacios (70./Foulelfmeter)

Fazit: Was bringt dem VfB der eine Punkt gegen Leverkusen im Abstiegskampf? Vermutlich ist das Remis zu wenig, immerhin stehen die Schwaben somit vorerst auf dem 17. Tabellenplatz. Stuttgart hat es gegen den Favoriten B04 lange gut gemacht, im letzten Drittel fehlte dem VfB allerdings häufig die Präzision. Zudem sollte VfB-Keeper Bredlow das Foul nicht passieren, das zum Leverkusener Elfmeter führte.

ABPFIFF

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit. Gelingt hier einem noch der goldene Treffer?

85. Minute: Führich kommt mit ordentlicher Geschwindigkeit über links in den Strafraum und bringt die Kugel scharf ins Zentrum. Allerdings bekommt keines der VfB-Füße in der Mitte das Leder aufs Tor gedrückt.

83. Minute: Stuttgart erhöht das Tempo, allerdings unterlaufen den Schwaben im Vorwärtsgang zu viele Fehler.

80. Minute: Hier ist jetzt gerade die Luft raus. Der VfB traut sich derzeit nicht, ins Risiko zu gehen.

Palacios per Elfmeter zum Ausgleich gegen den VfB

70. Minute: Leverkusen macht den Ausgleich! VfB-Keeper springt hoch und prallt gegen Tapsoba, sodass Schiedsrichter Willenborg nach VAR-Einsatz erneut auf Elfmeter entscheidet. Palacios übernimmt die Verantwortung und schießt flach links zum 1:1 ein. Bredlow ist in der richtigen Ecke, kommt aber nicht dran.

Guirassy trifft vom Punkt: VfB geht nach Elfmeter in Führung

57. Minute: Toooor für den VfB! Palacios bringt Endo an der Strafraumgrenze zu Fall, sodass Schiedsrichter Willenborg sofort auf den Punkt zeigt. Guirassy schnappt sich die Kugel und lupft in die Mitte zum 1:0 ein. Hradecky hätte beinahe noch den Fuß dranbekommen.

Guirassy trifft vom Punkt zur Führung für den VfB. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

52. Minute: Stuttgart droht im Vorwärtsgang den Ball zu verlieren, aber Endo passt auf und schnappt sich das Leder. Er treibt die Kugel nach vorne und schickt Tomas, dessen Abschluss kläglich links vorbeigeht.

46. Minute: Der Ball rollt wieder.

Halbzeitfazit: Für den VfB Stuttgart zeichnet sich ein Geduldsspiel ab. Die Schwaben haben etwas gebraucht, um in die Partie zu finden. Je länger die andauerte, desto mehr hatte die Hoeneß-Truppe jedoch den Ball. Leverkusen zog sich dagegen in einer chancenarmen Partie immer weiter zurück.

HALBZEIT

39. Minute: Nach einer Ecke von links köpft Endo rechts vorbei. Leverkusen zeigt sich derzeit kaum in Sachen Offensive.

35. Minute: Der VfB kommt dem Tor näher. Silas wieder über links, der Guirassy bedient. Stuttgarts Angreifer nimmt Maß und schießt deutlich drüber.

33. Minute: Über Silas hat der VfB die Chance zu kontern und der Kongolese hat Tapsoba eigentlich schon hinter sich gelassen. Dann bekommt der Leverkusener Abwehrspieler doch noch einen Fuß dazwischen.

VfB-Star Silas behauptet gegen Frimpong den Ball. © Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank/IMAGO

28. Minute: Silas klaut links in Nähe der Eckfahne Tapsoba den Ball und gibt zu Endo ab, der mit seinem Steckpass allerdings hängen bleibt.

23. Minute: Leverkusen überlässt Stuttgart jetzt mehr den Ball und die Schwaben werden langsam mutiger. Nur an Präzision fehlt es mal wieder.

Endo vergibt Riesenchance

17. Minute: Das war die Riesenchance für den VfB! Vagnoman schickt Silas links in die Tiefe, der bisschen vom Weg abkommt, aber Endo im Rückraum findet. Statt dass der Japaner einschießt, tritt er über den Ball.

12. Minute: Leverkusen drückt und schnürt den VfB immer weiter ein. Stuttgart ist bislang erschreckend harmlos.

9. Minute: Diaby geht jetzt mal über links in die gefährliche Zone und serviert die Kugel von der Torauslinie scharf ins Zentrum, wo Azmoun das Leder nicht aufs Tor bekommt.

VfB-Defensivmann Wataru Endo (r.) pflückt gekonnt den Ball aus der Luft. © Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank/IMAGO

5. Minute: Leverkusen kontrolliert die Partie und schiebt die Kugel in den eigenen Reihen hin und her. Ins letzte Drittel dringt die Alonso-Truppe aber noch nicht ein. Stuttgart wartet derweil ab.

2. Minute: Erster Aufreger, weil Tah Hradecky mit einem schlechten Rückpass in Bedrängnis bringt. Doch der B04-Keeper klärt die Situation.

1. Minute: Schiedsrichter Frank Willenborg hat die Partie angepfiffen.

ANPFIFF

Silas startet für Millot

Update, 14. Mai, 14.30 Uhr: VfB-Trainer Hoeneß veränderte seine Startaufstellung im Vergleich zur Pleite bei Hertha auf einer Position und bringt Silas anstelle von Enzo Millot.

Silas darf für den VfB gegen Bayer 04 Leverkusen von Beginn an ran. © Michael Weber IMAGEPOWER/IMAGO

Karazor kehrt beim VfB zurück, Mavropanos fällt weiter aus

Beim VfB Stuttgart kehrt Atakan Karazor nach seiner Gelbsperre in die Startelf zurück und ersetzt Genki Haraguchi. Konstantinos Mavropanos muss derweil aufgrund seiner Schienbeinverletzung weiterhin passen. Hoeneß gab zumindest grundsätzlich Entwarnung: „Der Verlauf ist aber gut. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass er vielleicht eine Option für Mainz sein kann.“ Dan-Axel Zagadou, der zuletzt Probleme an der Patellasehne hatte, hat derweil am Donnerstag wieder trainiert und wird vermutlich zur Verfügung stehen.

Mavropanos fehlt dem VfB Stuttgart weiter. © IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Vor dem VfB-Spiel dürfte B04-Trainer Xabi Alonso rotieren

Leverkusen trifft am Donnerstagabend (11. Mai) im Halbfinale der Europa League auf den AS Rom. Das Rückspiel steht bereits in der kommenden Woche an, weshalb Coach Alonso stark rotieren dürfte. Für Leverkusen gilt es, den Spagat zwischen dem Rom-Spiel und der Bundesliga zu schaffen. Immerhin geht es für B04 auch in der Liga noch um die europäischen Plätze. Für den VfB könnte die Doppelbelastung des Favoriten aus Leverkusen eine Chance sein.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß gibt auf dem Trainingsplatz die Anweisungen. © Pressefoto Rudel/Herbert Rudel/IMAGO

VfB Stuttgart braucht Trendwende im Saisonfinale

Stuttgart - Zunächst hatte sich der VfB Stuttgart unter Trainer Sebastian Hoeneß stabilisiert und blieb fünf Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage. Doch in der vergangenen Woche mussten die Schwaben zwei Rückschläge hinnehmen. Erst scheiterte der VfB im DFB-Pokal-Halbfinale an Eintracht Frankfurt (2:3), bevor man im so wichtigen Kellerduell bei Hertha BSC eine empfindliche 1:2-Niederlage kassierte. Somit muss jetzt gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr) die Trendwende her, um im Abstiegskampf nicht weiter an Boden zu verlieren.