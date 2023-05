Trotz geplanter Messi-Rückkehr: Barcelona plant mit 45-Millionen-Euro-Paket für Brasilien-Juwel

Von: Johannes Skiba

Für die nächste Saison möchte der FC Barcelona offenbar den Brasilianer Vitor Roque von Athletico Paranaense verpflichten und ist bereit bis zu 45 Millionen Euro für den Youngster auszugeben.

Barcelona – Der FC Barcelona krönte sich gerade erst zum spanischen Meister. Doch hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. So liebäugeln die Katalanen offenbar mit einer Rückkehr von Weltmeister Lionel Messi. Für dieses Vorhaben müssten jedoch einige Spieler den Verein verlassen, um die finanziellen Vorgaben von La Liga zu erfüllen. Trotz dieses komplizierten Unterfangens bereitet Barca ein Millionen-schweres Angebot für den brasilianischen Shootingstar Vitor Roque von Athletico Paranaense vor, wie Goal Brasil schreibt.

Vitor Roque Geboren: 28. Februar 2005 in Timóteo, Brasilien Aktueller Verein: Athletico Paranaense Position: Mittelstürmer

FC Barcelona nicht der einzige europäische Verein mit Interesse an Vitor Roque

Das Interesse des FC Barcelona am 18-jährigen Vitor Roque ist schon länger bekannt. Der spanische Meister gilt darüber hinaus als Favorit im Rennen um den jungen Brasilianer von Athletico Paranaense. Unabhängig anderer finanzieller Baustellen sind die Verantwortlichen laut des Berichts bereit, insgesamt 45 Millionen Euro in einen Transfer zu investieren. Davon sollen zehn Millionen optionale Bonuszahlungen darstellen, die nur greifen, wenn der Angreifer bestimmte Meilensteine erreicht. Während sein aktueller Verein 85 Prozent der Transferrechte hält, liegen weitere 15 Prozent bei seinem Jugendverein América Mineiro. Zusätzlich soll sich Roques Agent André Cury in einer Klausel eine 10-prozentige Beteiligung an dem nächsten Deal seines Klienten gesichert haben.

Diese komplizierte Vertragssituation schreckt die Klubs allerdings keineswegs ab. Neben Barcelona sollen auch andere Topvereine wie der FC Arsenal, der FC Chelsea, Newcastle United und PSG eine Verpflichtung des Stürmers in Betracht ziehen. Doch ist der junge Offensivakteur das Wettbuhlen um seine Person auch wert?

Vitor Roque ist eines der größten Talente in der brasilianischen Série A. © imago/Machado

Brasilianischer Nationalspieler Vitor Roque weiß den FC Barcelona zu beeindrucken

Vitor Roque hat offenkundig nicht nur die Scouts des FC Barcelona überzeugt. Der Aufstieg des pfeilschnellen Angreifers ist steil. Vor einem Jahr entließ sein Verein Athletico Paranaense seinen Cheftrainer und stellte die Legende Luiz Felipe Scolari als neuen Übungsleiter ein. Der erfahrene Coach machte den damals 17-jährigen Teenager zum Stammspieler und förderte ihn nachhaltig. Vergangenen September erklärte der, trotz seiner Körpergröße von 1,72 durchsetzungsstarke Profi, in einem TV-Interview, welchen Wert Scolari für ihn hat: „Felipão ist ein unglaublicher Typ, der mir immer hilft. Ich versuche, so viel wie möglich von ihm zu lernen.“

Vitor Roque verbesserte sich immer weiter und schoss sein Team letztes Jahr völlig überraschend sogar bis ins Finale der Copa Libertadores, wo man sich Flamengo mit 0:1 geschlagen geben musste. Diese Niederlage im Endspiel war jedoch keinesfalls ein Rückschritt für den Brasilianer. Die wertvolle Erfahrung ließ ihn weiter reifen, sodass sein Spiel und sein Auftreten nicht wie das eines 18-Jährigen wirkt. Viel mehr ist Vitor Roque ein Gesicht der neuen brasilianischen Generation, die technische Brillanz mit spielerischer Intelligenz vereint. Im März debütierte der Youngster gegen Marokko (1:2) sogar in der Selecão. Das Interesse der europäischen Topvereine an Vitor Roque ist folglich keine Überraschung, sondern nur eine logische Konsequenz. (jsk)