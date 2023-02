Viertelfinale im DFB-Pokal: Hier können Sie die Auslosung live verfolgen

Von: Nils Wollenschläger

Dortmund - Am Sonntag (19. Februar) findet die Auslosung für das Viertelfinale im DFB-Pokal statt. Hier können Sie die Auslosung live verfolgen:

Der DFB-Pokal geht in seine entscheidende Phase. Am 4. und 5. April findet das Viertelfinale statt. Zunächst steht am Sonntag (19. Februar) allerdings erst die Auslosung an. Auch der VfB Stuttgart ist noch vertreten. Die Schwaben haben erstmals seit 2016 mal wieder das Viertelfinale erreicht.

Auslosung im DFB-Pokal – im Live-Ticker von HEIDELBERG24 erfahren Sie am Sonntag, welche Teams im Viertelfinale aufeinandertreffen.

Die Auslosung beginnt um 17:10 Uhr und wird live vom ZDF übertragen. Neben dem VfB Stuttgart haben sich auch der 1. FC Union Berlin, Titelverteidiger RB Leipzig. Rekordpokalsieger FC Bayern München, der SC Freiburg, Eintracht Frankfurt, der 1. FC Nürnberg und Borussia Dortmund für das Viertelfinale qualifiziert. (nwo)