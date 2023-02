Video: Junge Schiedsrichterin Janika Balzer im Porträt

Von: Johannes Götze

Was macht die Schiedsrichterei mit einer jungen Frau? Was sind die Ziele der Osthessin Janika Balzer? Die vier Sportjournalismus-Studenten Levi Regenfuß, Leonard Friedl, Dominic Dylka und Yannick Smuda, die an der Hochschule Ansbach studieren, haben dies für eine Projektarbeit untersucht, filmisch festgehalten und torgranate.de dankenswerterweise zur Verfügung gestellt.

Janika Balzer ist erst 21 Jahre alt, absolviert derzeit eine dreijährige Ausbildung, weiß aber schon ganz genau, was sie will: Die zielstrebige junge Schiedsrichterin aus Osthessen spricht während einer Trainingseinheit über die nächsten Schritte auf ihrer Karriereleiter und was sie in naher Zukunft erreichen möchte. Mit gerade einmal 19 Jahren stand die Blankenauerin auf der DFB-Liste – als einzige Schiedsrichterin der Region Fulda. Balzer assistiert in der zweiten Liga, zudem pfeift sie bereits ihre vierte Saison in der drittklassigen Frauen-Regionalliga.

Levi Regenfuß, Leonard Friedl, Dominic Dylka und Yannick Smuda setzten sich für ein Projekt an der Hochschule Ansbach ein ganzes Semester intensiv mit einem konkreten Thema auseinander: Fußball-Schiedsrichter in Deutschland. Dabei besuchten die vier Sportjournalismus-Studenten unter anderem zwei Bundesliga-Referees und sprachen mit DFB-Schiri-Boss Lutz Wagner über den Weg in den Profibereich.

Levi Regenfuß, Leonard Friedl, Dominic Dylka und Yannick Smuda haben das Video erstellt. © privat

Außerdem beleuchteten sie die Kehrseite der Medaille: Dylka, Smuda, Regenfuß und Friedl sammelten auch Meinungen und Erfahrungen zur Lage und Entwicklung im Amateur- und Nachwuchsbereich. Für ihr Projekt drehten sie mehrere exklusive TV-Reportagen, produzierten aufwendige Audio-Clips, verfassten interessante Interviews und stellten eine interaktive und komplexe crossmediale Webreportage auf die Beine.