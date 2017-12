Video aufgetaucht: So haben Sie die Bundesliga-Maskottchen garantiert noch nie gesehen

Pikant: FC-Glücksbringer Hennes VIII. läuft an der Leine vom Mönchengladbacher Jünter.

Die Bundesliga ruht für drei endlos wirkende Wochen - das treibt vielen Fußball-Fans Tränen in die Augen. Doch auch die Maskottchen machen nun schwere Zeiten durch. Nur eines nimmt es gelassen.

Drei Wochen ohne die Bundesliga als Streitthema, für viele Fußball-Anhänger gibt es nichts schlimmeres als die nervenaufreibende Frage: Was tun ohne Fußball am Wochenende? Familie statt Fußball steht auf dem Programm. Aber wie vertreiben sich die Maskottchen ihre fußballfreie Zeit? Der neue Werbespot des TV-Senders Sky liefert die Antwort, eine sehr traurige zugleich.

Die Frage zum Feste: Haben Maskottchen eigentlich Familie? Oder treibt das Fest der Liebe die Glücksbringer in eine Depression? Zweitgenanntes entspricht wohl der Wahrheit. Während Hoffi (Maskottchen der TSG 1899 Hoffenheim, Anm. d. Red.) deprimiert Zuflucht in einer leeren Kneipe sucht, wünscht sich Bulli die volle Heimstätte seines RB Leipzig zurück. Ganz allein schwelgt die Plüsch-Figur in Erinnerungen. Die Hörner auf Halbmast.

+ Hoffi‘s letzte Zuflucht: die Kneipe. © Screenshot Sky Auch das dienstälteste Maskottchen der Liga, Dino Hermann, blickt sehnsüchtig auf Bilder seines HSV. Ist das nur die einsetzende Weihnachtsdepression oder schwingt da etwa schon die Abstiegsangst und die drohende Arbeitslosigkeit mit? Facebook-User Tobias Gazinski stellt jene Vermutung zumindest an.

Pikant: Gladbachs Maskottchen geht mit Hennes spazieren

Doch nicht jedes Maskottchen feiert Weihnachten solo. FC-Glücksbringer Hennes VIII. läuft an der Leine vom Mönchengladbacher Jünter. Die Rivalität scheint vergessen. Eine besinnliche Message vom TV-Sender pünktlich zur Weihnachtszeit, oder vielmehr eine Spitze in Richtung Domstadt? Das Netz ist geteilter Meinung.

Das macht FCB-Maskottchen Berni

Zwar lässt Sky auch Berni nüchtern reinschauen, seine Antwort folgt auf Facebook prompt. „Nach dieser bärenstarken Hinrunde haben sich meine Jungs die Winterpause aber auch redlich verdient!“

Wem geht es genauso wie den Maskottchen der Bundesliga-Vereine? Bundesliga, wir vermissen dich.

Das komplette Video