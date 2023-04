VfB und die schreckliche Auswärtsserie: Wie Hoeneß das Schicksalsspiel in Bochum angeht

Von: Niklas Noack

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will das Bochumer Chaos verhindern. © Pressefoto Rudel/Herbert Rudel/IMAGO

Es geht um so viel: Im Kellerduell des 27. Spieltags der Fußball-Bundesliga tritt Schlusslicht VfB Stuttgart beim VfL Bochum an. Alle Infos rund um die Partie in unserem Ticker.

VfL Bochum – VfB Stuttgart (-:-)

Letsch hat große Auswahl: Wer spielt?

Hoeneß unter Zeitdruck: Wie stellt er diesmal auf?

Schlimme Auswärtsserie: VfB muss gegen Bochum jetzt liefern

VfB Stuttgart beim VfL Bochum: Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung VfL Bochum Riemann - Stafylidis, Ordets, Masovic, Danilo Soares - Losilla, Osterhage - Asano, Stöger, Antwi-Adjei - P. Hofmann Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Vagnoman, Mavropanos, Anton, Ito, Sosa - Endo, Haraguchi, Millot - Guirassy, Tiago Tomas Tore

VfL Bochum: Trainer Thomas Letsch kann fast aus dem Vollen schöpfen

Für das wichtige Duell gegen den VfB, das am Ostersonntag um 17.30 Uhr angepfiffen wird, hat VfL-Coach Thomas Letsch in Sachen Aufstellung die Qual der Wahl. Einzig Cristian Gamboa muss passen. Danilo Soares dürfte links in der Viererkette Dominique Heintz ersetzen.

So könnte VfB-Trainer Hoeneß die Partie beim VfL Bochum angehen

Viel Zeit hatte Hoeneß nicht. Der Trainer ist erst seit Montag (3. April) beim VfB im Amt und hatte nur wenige Stunden, um seine Mannschaft auf das DFB-Pokalviertelfinale gegen den 1. FC Nürnberg vorzubereiten, das Stuttgart mit 1:0 gewann. Was die Aufstellung angeht, vertraute der Labbadia-Nachfolger dabei auf sein Bauchgefühl.

Gegen Bochum könnte Stürmer Serhou Guirassy, der zuletzt wegen eines Sehneneinrisses im Adduktorenbereich mehrere Wochen ausfiel, in die Stuttgarter Startelf zurückkehren. Chancen auf einen Einsatz von Beginn an, kann sich auch Enzo Millot machen, der im Pokal das entscheidende Tor machte. Silas war zuletzt angeschlagen, spielt aber bei den Überlegungen von Hoeneß eine Rolle. Er könnte in der Fünferkette auf rechts zum Einsatz kommen, wo Vagnoman in Nürnberg allerdings einen guten Eindruck machte. Neben Guirassy dürfte Tiago Tomas die Nase vor Chris Führich haben.

VfB muss gegen Bochum schlimme Auswärtsserie beenden

Bochum/Stuttgart - Für den Tabellenletzten VfB Stuttgart geht es im Duell beim VfL Bochum (14.) vermutlich schon um alles. Um die vielleicht letzte Chance, in dieser Saison doch noch die Wende einzuleiten. Denn zuletzt wurde der Abstand zum rettenden Ufer immer größer. Auf Rang 15 beträgt der Abstand für den VfB fünf Punkte, auf den Relegationsplatz sind es zwei.

Entscheidend wird in Bochum sein, ob Coach Sebastian Hoeneß bei seiner Mannschaft die richtigen Knöpfe drückt. Angesichts der schrecklichen Auswärtsserie sind frische Impulse nämlich dringend notwendig. Immerhin hat der VfB in dieser Bundesliga-Spielzeit noch keine einzige Partie in der Fremde gewonnen. Den bislang letzten Auswärtsdreier feierten die Schwaben am 11. Dezember 2021 gegen den VfL Wolfsburg. Wenig Hoffnung auf Besserung macht diesbezüglich die Bochumer Stärke im eigenen Stadion. In der Heimtabelle steht der VfL mit sechs Siegen auf dem elften Rang.