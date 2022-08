VfB-Trainer muss auf die Tribüne – und sorgt dort für lustige Aktion

Von: Nils Wollenschläger

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo. © Robert Michael/dpa

Der VfB Stuttgart holt beim 1. FC Köln nur ein Unentschieden. VfB-Trainer Matarazzo sorgt nach seinem Platzverweis für eine lustige Aktion. Lesen Sie hier mehr:

Auch im vierten Saisonspiel bleibt der VfB Stuttgart ohne Sieg. Die Schwaben trennen sich am Sonntag (28. August) vom 1. FC Köln 0:0. Trainer Pellegrino Matarazzo muss in der Schlussphase mit Gelb-Rot auf die Tribüne.

„Wenn man schon eine Gelbe Karte hat, kann man schon cleverer agieren“, gibt sich Matarazzo nach seinem Platzverweis selbstkritisch. (nwo)