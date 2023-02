VfB Stuttgart zu Gast beim FC Schalke 04 – alle Infos zur Live-Übertragung

Von: Nils Wollenschläger

Am Samstagabend ist der VfB Stuttgart zu Gast beim FC Schalke 04. Lesen Sie hier, wie Sie das wichtige Duell im Abstiegskampf live verfolgen können:

Nach dem wichtigen Sieg gegen den 1. FC Köln will der VfB Stuttgart am Samstagabend nachlegen. Das Team von Trainer Bruno Labbadia gastiert beim Tabellenletzten FC Schalke 04.

FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Bundesligaspiel live im TV und Stream verfolgen können.

Anstoß in der Veltins-Arena ist am Samstag um 18:30 Uhr. Das Hinspiel in Stuttgart endete 1:1. (nwo)