VfB Stuttgart will Klassenerhalt feiern – alle Infos zum Bundesliga-Showdown

Von: Nils Wollenschläger

Der VfB Stuttgart empfängt am letzten Spieltag die TSG Hoffenheim. Hier finden Sie alle Infos zum spannenden Saisonfinale der Fußball-Bundesliga:

Wie im vergangenen Jahr will der VfB Stuttgart auch in dieser Saison den Klassenerhalt am letzten Spieltag perfekt machen. Am Samstag (27. Mai) empfangen die Schwaben die TSG Hoffenheim.

VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim – alle Infos zum Saisonfinale der Bundesliga finden Sie im Live-Ticker von HEIDELBERG24.

Anstoß in Stuttgart ist am Samstag um 15:30 Uhr. Die Partie wird live von Pay-TV-Sender Sky übertragen. (nwo)