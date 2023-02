VfB Stuttgart wacht zu spät auf und lässt Schalke leben

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart hat am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga das Kellerduell beim FC Schalke 04 mit 1:2 (0:2) verloren.

FC Schalke 04 – VfB Stuttgart 2:1 (2:0)

Bülter mit der Hacke: Traumtor für S04

Drexler trifft: S04 geht früh in Führung

VfB Stuttgart beim FC Schalke 04: Aufstellungen

Aufstellung FC Schalke 04 Fährmann - Aydin, Yoshida, Jenz, Matriciani - Krauß, Kral - Zalazar - Drexler, Bülter - Frey Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Anton (57. Vagnoman), Mavropanos, Ito (46. Zagadou), Sosa - Karazor - Endo, Haraguchi (79. Pfeiffer)- Dias (46. Coulibaly), Führich (79. Tomas)- Silas Tore 1:0 Drexler (10.), 2:0 Bülter (40.), 2:1 Sosa (63.)

Fazit: Der VfB Stuttgart ist im wichtigen Kellerduell beim FC Schalke 04 viel zu spät aufgewacht. Wirkten die Schwaben zunächst willenlos, fehlte es später an Ideen. Somit lassen sie S04 im Abstiegskampf leben und können sich selbst von den Abstiegsplätzen nicht absetzen. Unterm Strich war es eine verdiente Niederlage für den VfB, weil es Schalke vom Anpfiff weg mehr wollte.

ABPFIFF

90. Minute +5: Schalke parkt jetzt den Bus vor dem eigenen Tor und der VfB beißt sich an der engmaschigen Defensive die Zähne aus.

90. Minute +3: Stuttgart kommt nicht vors Tor, weil es S04 geschickt macht. Den Schwaben fehlen die Ideen.

90. Minute: So richtig gefährlich ist der VfB zuletzt nicht mehr geworden. Fünf Minuten werden nachgespielt.

83. Minute: Ecke für den VfB: Sosa bringt die Kugel von rechts in den Strafraum, die den Kopf von Mavropanos streift und imn Anschluss ins Toraus geht.

VfB-Abwehrmann Konstantinos Mavropanos ärgert sich nach vergebener Chance. © nordphoto GmbH / Teresa Kroeger/IMAGO

77. Minute: Die Schalker haben wieder ein bisschen Ruhe ins Spiel bekommen. Kommt Stuttgart nochmal in der Schlussphase?

71. Minute: Nach langer Zeit ein königsblaues Lebenszeichen: Zalazar wuchtet einen Freistoß aus 20 Metern aufs Tor, doch die Kugel kommt zu zentral, sodass Bredlow den Ball mit beiden Armen über die Latte legt.

69. Minute: Stuttgart drückt jetzt gewaltig gegen schwimmende Schalker auf den Ausgleich. Das kann aus S04-Sicht so nicht mehr lange gut gehen.

66. Minute: Fast der Ausgleich! Sosas Flanke landet einmal mehr auf dem Kopf von Endo, diesmal pariert Fährmann stark. Der Nachschuss von Silas geht übers Tor.

VfB-Star Borna Sosa trifft zum Ausgleich gegen den FC Schalke 04. © Julia Rahn/IMAGO

63. Minute: Da ist der Anschluss aus dem Nichts! Sosa nimmt kurz vom linken Strafraumeck Maß und Fährmann lässt den harmlosen Schuss zum 2:1-Treffer durchrutschen. Klarer Torwartfehler.

60. Minute: Coulibaly bringt Schwung ins Stuttgarter Spiel. Von rechts zieht er nach innen und probiert es aus der Entfernung – der Ball dreht sich jedoch links am Pfosten vorbei.

VfB-Profi Atakan Karazor kämpft im Spiel gegen S04 um den Ball. © Thomas Pakusch/IMAGO

56. Minute: Der VfB ist im zweiten Durchgang giftiger und lebt. Silas kombiniert an der rechten Seitenlinie mit Coulibaly, der den Ball ins Zentrum bringt. Dort steht aber kein Weiß-Roter.

54. Minute: Schalke hat die erste Angriffswelle des VfB überstanden.

51. Minute: Das war die bisher beste Möglichkeit für den VfB! Sosa zieht von links in die Mitte und schießt von der Strafraumgrenze aufs Tor – allerdings wischt Fährmann das Leder über die Latte.

50. Minute: Stuttgart kommt zumindest mit dem Willen aus der Kabine, die Partie zu drehen und setzt sich erstmal in der Hälfte der Schalker fest. Ein Freistoß und eine Ecke bleiben aber ohne Ertrag.

46. Minute: Die Partie läuft wieder. Ist hier für den VfB noch was drin?

Halbzeitfazit: S04 ist einfach galliger und vor dem Tor effizient. Somit führt Königsblau gegen schwache Schwaben verdient. Stuttgart muss sich hier wahrlich etwas einfallen lassen, sollten sie noch Interesse an Punkten haben. So wird das jedenfalls nichts.

HALBZEIT

Bülter erhöht mit traumhaftem Hackentor gegen den VfB

40. Minute: Was ein Traumtor! Zalazar kommt über rechts und lässt Sosa linksliegen. Anschließend bringt der Zehner das Leder flach ins Zentrum auf Bülter, der elegant mit der Hacke zum 2:0 einnetzt – Wahnsinns-Tor!

S04-Profi Bülter trifft per Hacke zum 2:0 gegen den VfB. © nordphoto GmbH / Teresa Kroeger/IMAGO

35. Minute: Was eine Chance! Nach einer Flanke von links landet der Ball bei Schalkes Zalazar, der die Kugel auf Hüfthöhe voll trifft. Aber der Ball kommt zu zentral, sodass Bredlow zur Seite abwehren kann.

34. Minute: Wenn beim VfB was geht, dann über Führich. Der flinke Mittelfeldmann dribbelt kurz am linken Strafraumeck und legt ab auf Endo, der den Ball weit übers Tor schießt. Das ist bislang zu wenig vom VfB.

32. Minute: Schalke taucht auch mal wieder vor dem Tor auf. Krauß versucht es nach einer Ecke aus dem Rückraum – kein Problem für Bredlow.

26. Minute: Ohne einen echten Mittelstürmer auf dem Platz zu haben, probiert es der VfB nun mit hohen Flanken. Dennoch erreicht eine Hereingabe von Dias Defensivmann Endo, der erneut Fährmann in die Arme köpft.

23. Minute: Wie schon in den vergangenen Wochen fehlt es dem VfB im letzten Drittel an Kreativität. Aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel: Führich schlenzt den Ball an den zweiten Pfosten, doch Anton verpasst das Spielgerät.

17. Minute: Der VfB kommt mal nach einer Ecke vors Schalker Tor, aber Endo köpft Fährmann in die Arme.

14. Minute: Das war ein Wirkungstreffer, die Stuttgarter müssen sich sichtbar erstmal schütteln. Immerhin: Führich probiert es mal aus der Distanz, doch schießt das Leder deutlich übers Tor.

Drexler bringt S04 per Kopf in Führung

10. Minute: Da ist das Tor für S04! Frey stürmt über den linken Flügel und bringt die Flanke in den Strafraum, wo Drexler lauert und zum 1:0 einköpft. Es ist die verdiente königsblaue Führung, weil Schalke bislang die aktivere Mannschaft ist. Wie reagiert jetzt der VfB?

Umkämpftes Match: Schalkes Aydin gegen Stuttgarts Chris Führich im Zweikampf. © Gabriel Boia/IMAGO

5. Minute: Es ist ein hektischer Beginn von beiden Teams, die sich erstmal ordnen und ins Spiel hereinfinden müssen.

3. Minute: Erste Gelegenheit für S04: Bülter schnappt sich die Kugel und marschiert nach vorne, bevor er Frey im Zentrum bedient, der den Ball nicht aufs Tor bekommt. Die aus der Situation resultierende Ecke verpufft.

1. Minute: Schiedsrichter Deniz Aytekin pfeift das Kellerduell an. Man darf gespannt sein, was uns in den kommenden Minuten für ein Fußballspiel erwartet. Die Stimmung im Stadion ist schon mal prächtig.

ANPFIFF

Der VfB Stuttgart ist bei Schalke 04 in der Veltins-Arena zu Gast. © nordphoto GmbH / Teresa Kroeger/IMAGO

VfB-Trainer Bruno Labbadia setzt auf die Gewinnerelf

Aller Voraussicht nach dürfte Trainer Bruno Labbadia demselben Personal das Vertrauen aussprechen wie beim 3:0-Sieg gegen den 1. FC Köln. Dementsprechend wird er wohl erneut auf Silas im Sturm setzen, da Angreifer Luca Pfeiffer bislang enttäuschte. Serhou Guirassy fällt derweil weiterhin aus. Zudem muss Labbadia auf Pascal Stenzel verzichten, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Immerhin: Tiago Tomas ist nach seinem Riss in der Bauchmuskulatur wieder eine Option für den Kader.

Schalke 04 braucht endlich Siege: Thomas Reis muss auf Cedric Brunner verzichten

„Sie verteidigen sehr, sehr gut“, sagte VfB-Trainer Bruno Labbadia über den kommenden Gegner aus dem Ruhrpott. Kein Wunder, denn die Elf von Coach Thomas Reis hat die vergangenen vier Bundesligapartien allesamt 0:0 gespielt. Für S04 natürlich trotzdem zu wenig, da der Klub aktuell sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat.

Umso wichtiger wäre es für das abgeschlagene Tabellenschlusslicht, gegen den VfB zu gewinnen. Personell muss Trainer Reis auf Cedric Brunner verzichten, der sich einen Nasenbeinbruch zugezogen hat. Für ihn könnte Mehmet Aydin in die Abwehrkette rücken.

VfB Stuttgart: Bruno Labbadia will auf Schalke nachlegen

Gelsenkirchen - Der VfB Stuttgart kann selbstbewusst nach Gelsenkirchen zum Kellerduell beim FC Schalke 04 reisen. Immerhin haben die Schwaben am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Köln einen souveränen 3:0-Sieg eingefahren. Es waren der erste Bundesliga-Sieg seit der Rückkehr von Trainer Labbadia. Der erfahrene Coach würde bei Schlusslicht Schalke gerne nachlegen und einen weiteren Dreier auf dem Weg in Richtung Klassenerhalt einsammeln.