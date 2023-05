VfB Stuttgart trifft auf HSV: Bundesliga-Relegation läuft im Free-TV

Von: Nils Wollenschläger

Der VfB Stuttgart muss in der Bundesliga-Relegation gegen den Hamburger SV ran. Lesen Sie hier, wie Sie das Hinspiel live im TV und Stream verfolgen können:

In der Relegation entscheidet sich, welcher Klub den letzten freien Platz in der Bundesliga erhält. Der VfB Stuttgart (16. der Bundesliga) trifft am 1. und 5. Juni auf den Hamburger SV (3. der 2. Bundesliga).

VfB Stuttgart gegen Hamburger SV: HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Hinspiel der Relegation live im TV schauen können.

Anstoß in Stuttgart ist am Donnerstag um 20:45 Uhr. Das Rückspiel steigt am Montag in Hamburg und wird ebenfalls um 20:45 Uhr angepfiffen. (nwo)