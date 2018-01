Der VfB Stuttgart hat einen neuen Trainer: Tayfun Korkut macht‘s

Tayfun Korkut ist neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der 43-Jährige tritt die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Hannes Wolf an.

Dies teilte der VfB am Montag mit. Korkut erhält einen Vertrag bis 2019 und wird noch am Montag um 18.00 Uhr beim Aufsteiger vorgestellt. Der VfB hat aus den vergangenen acht Spielen nur einen Sieg geholt und ist in Abstiegsgefahr.

