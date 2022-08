VfB Stuttgart gegen RB Leipzig im Liveticker: Sasa Kalajdzic beginnt

Von: Niklas Noack

Sasa Kalajdzic begrüßt vor der Partie gegen RB Leipzig die VfB-Fans. © Hansjürgen Britsch/IMAGO

Zum Auftakt der Fußball-Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart RB Leipzig. Alle Infos dazu im Ticker.

VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: Sasa Kalajdzic beginnt

Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Ito, Anton, Mavropanos, Vagnoman - Silas, Endo, Ahamada, Führich - Tomas, Kalajdzic Aufstellung RB Leipzig Gulacsi - Halstenberg, Orban, Klosterberg - Henrichs, Kampl, Laimer, Raum - Nkunku, Silva, Olmo Tore

VfB-Fans stimmen sich bei 15. Karawane ein

Es wird eingeheizt. Zum ersten Mal seit Pandemiebeginn versammeln sich die Fans des VfB Stuttgart zur Karawane. Um 13 Uhr ist Treffpunkt am Cannstatter Bahnhof, ehe sich der Fanmarsch um 13.30 Uhr stimmungsvoll in Richtung Mercedes-Benz Arena bewegt. Es ist bereits die 15. Karawane. „Eine stolze Karawane voller Geschichte“ schreibt die Ultragruppierung Commando Cannstatt. Das Motto lautet: „Alle in weiß“. Es wird mit Protest gegen den umstrittenen Red-Bull-Klub RB Leipzig gerechnet.

VfB-Fans stimmen sich bei der traditionellen Karawane auf den Saisonstart gegen RB Leipzig ein. © Niklas Noack/BW24

VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: Sasa Kalajdzic und Darko Churlinov sind fraglich

Beim VfB Stuttgart gibt es in Sachen Startaufstellung ein paar Fragezeichen. Sasa Kalajdzic kehrte nach seinen Knöchelproblemen erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück. Ob er gegen RBL trotzdem von Beginn an rein darf, ließ Trainer Pellegrino Matarazzo offen.

Beim VfB-Sieg im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden ersetzte Darko Churlinov den Österreicher im Sturm. Allerdings ist der Nordmazedonier mit Rückenproblemen selbst angeschlagen und für die Partie ein Wackelkandidat. Gleiches gilt für Pascal Stenzel, der an einem Hexenschuss leidet.

Ebenfalls seit Mittwoch zurück im Mannschaftstraining ist Borna Sosa. Ein Einsatz gegen RB Leipzig kommt für den kroatischen Nationalspieler jedoch zu früh.

VfB Stuttgart gegen RB Leipzig live bei DAZN im Stream

Die Partie zwischen dem VfB und RBL steigt um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Bei DAZN könnt Ihr das Duell live streamen. Die Vorberichterstattung beginnt um 14.45 Uhr.

Mit RB Leipzig erwartet der VfB Stuttgart eine schwere Aufgabe zum Bundesligaauftakt

Stuttgart - Beim VfB Stuttgart ist man heiß auf die neue Bundesligasaison. Doch mit RB Leipzig kommt eine schwierige Aufgabe auf die Schwaben zu. Die Sachsen sind immerhin amtierender DFB-Pokalsieger. Trotzdem will der VfB seinen Fans in der Mercedes-Benz Arena drei Punkte zum Auftakt bescheren. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wie könnte die Saison des VfB Stuttgart verlaufen? BW24 hat eine Prognose abgegeben.