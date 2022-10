VfB Stuttgart gegen FC Augsburg im Liveticker: Guirassy kontert Niederlechner

Von: Niklas Noack

VfB-Stürmer Serhou Guirassy jubelt nach seinem 1:1-Ausgleichstreffer gegen den FC Augsburg. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Der VfB Stuttgart empfängt am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga den FC Augsburg. Alles zur Partie im BW24-Ticker.

Guirassy mit dem Tor: VfB Stuttgart - FC Augsburg 1:1

Niederlechner trifft: FCA-Stürmer nutzt Zagadou-Fehler aus

Aufstellungen: VfB Stuttgart startet mit Doppelspitze

FC Augsburg: Das ist der Trend des VfB-Gegners

VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: Aufstellungen

Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Sosa, Zagadou, Anton, Ito, Silas - Ahamada, Endo, Führich - Pfeiffer, Guirassy Aufstellung FC Augsburg Koubek - Jensen, Gouweleeuw, Bauer, Pedersen - Gruezo, Rexhbecaj, Vargas (25. Petkov), Demirovic - Niederlechner, Berisha Tore 1:0 Niederlechner (4.), 1:1 Guirassy (15.)

42. Minute: Stuttgart kommt erneut gefährlich vors Tor. Führich schießt von links im Strafraum aufs Tor und Pfeiffer versucht, die Fußspitze dazwischen zu bekommen. Statt den Ball erwischt der Angreifer allerdings den Augsburger Keeper.

40. Minute: Der VfB ist hier längst die bessere Mannschaft. Von den Fuggerstädtern kommt so gut wie nichts.

38. Minute: Gute Stuttgarter Szene! Pfeiffer schickt Silas auf die Reise, der schnurstracks Richtung Tor zieht, aber den Moment des Abspiels verpasst. Dennoch kommt Nebenmann Führich zum Schuss, der die Kugel links am Augsburger Gehäuse vorbeisetzt.

VfB Stuttgart erhöht die Schlagzahl

33. Minute: Wieder ein Distanzschuss! Diesmal ist es Stuttgarts Pfeiffer, der sich am linken Strafraumeck ein Herz nimmt. Das Leder zischt nur knapp am zweiten Pfosten vorbei.

32. Minute: Die Stuttgarter probieren jetzt, das Tempo zu erhöhen und kontrollieren weitestgehend das Geschehen auf dem Platz. Viel rum, kommt dabei aber nicht: Ahamadas Schuss aus der Distanz ist zu schwach, sodass Koubek die Kugel locker aufnehmen kann.

26. Minute: Mal wieder eine Gelegenheit für den VfB: Guirassy leitet den Angriff ein und spielt den Ball Sosa auf links in den Lauf. Der Kroate bringt die Kugel präzise ins Zentrum auf Pfeiffer, der jedoch verstolpert.

23. Minute: Es ist hier eine Partie auf Augenhöhe, wobei die Stuttgarter die Gäste immer wieder zu Chancen einladen. Diese kann der FCA bislang jedoch nicht ein weiteres Mal ausnutzen.

Serhou Guirassy trifft zum Ausgleich für den VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg

15. Minute: Da ist der Ausgleich aus dem Nichts: Sosa bedient per Flanke von links Guirassy am langen Pfosten, der mit dem Kopf zum 1:1 einnickt.

VfB-Stürmer Serhou Guirassy jubelt nach seinem 1:1-Ausgleichstreffer gegen den FC Augsburg. © IMAGO/Peter Hartenfelser

10. Minute: Der VfB versucht, den frühen Gegentreffer schnell abzuschütteln. Allerdings geht nach vorne kaum was, während die Augsburger sich im gegnerischen Strafraum festsetzen.

Florian Niederlechner bringt den FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart früh in Führung

4. Minute: Was für ein Fehler! Zagadou verliert im eigenen Strafraum den Zweikampf gegen Niederlechner, der den Franzosen mit Ball umkurvt und das Leder zum 1:0 einschießt. Das ging viel zu einfach.

2. Minute: Der VfB mit der ersten kleinen Gelegenheit: Guirassy schießt aus der Drehung allerdings deutlich übers Tor.

1. Minute: Referee Tobias Stieler pfeift das Schwabenduell an. Der Ball rollt.

ANPFIFF

VfB Stuttgart bangt um Pascal Stenzel und Enzo Millot

Beim VfB Stuttgart ist der Kader derzeit so gut wie vollständig, da Josha Vagnoman am Dienstag (25. Oktober) ins Mannschaftstraining zurückkehrte. Allerdings ist Enzo Millot wegen muskulären Problemen angeschlagen und Pascal Stenzel hat mit einer Grippe zu kämpfen. Es bleibt abzuwarten, ob die beiden für das Heimspiel gegen den FC Augsburg einsatzbereit sind. Für Vagnoman dürfte die Partie noch zu früh kommen.

FC Augsburg spielte gegen RB Leipzig groß auf

Beim FC Augsburg geht der Trend nach unten. Zuletzt hat die Truppe von Trainer Enrico Maaßen drei Partien in Folge nicht gewonnen. Beim 1. FC Köln kassierte der FCA eine 2:3-Pleite. Vom VfL Wolfsburg und am vergangenen Spieltag gegen RB Leipzig trennte sich Augsburg mit einem Unentschieden. Gegen RB spielte der FCA allerdings über weite Strecken groß auf und führte mit 3:0, bevor man die Partie in den letzten 20 Minuten herschenkte und letztlich nur ein 3:3 holte.

VfB Stuttgart zeigt verschiedene Gesichter

Stuttgart - Welches Gesicht zeigt der VfB Stuttgart am Samstag (29. Oktober, 15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg? Nachdem der VfB gegen den VfL Bochum (4:1) und Arminia Bielefeld (6:0) überzeugt hatte, hagelte es im Anschluss eine 0:5-Abreibung bei Borussia Dortmund. Im Ruhrpott ließen die Brustringträger jegliche Gegenwehr vermissen.

Das muss gegen die Fuggerstädter wieder anders werden. Denn wollen die Stuttgarter den Klassenerhalt schaffen, ist der FCA ein Konkurrent, der geschlagen werden sollte. Zudem braucht VfB-Interimstrainer Michael Wimmer unbedingt Ergebnisse, um Argumente für seine mögliche Beförderung zu sammeln.