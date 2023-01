VfB Stuttgart bei RB Leipzig im Liveticker: Auf wen kann Labbadia noch setzen?

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Bruno Labbadia muss seine Startelf gegen RB Leipzig umbauen. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Der VfB Stuttgart ist zum Rückrundenauftakt am Freitagabend (27. Januar) bei RB Leipzig zu Gast. Wir begleiten die Partie im Liveticker.

RB Leipzig - VfB Stuttgart -:- (-:-)

Aufstellungen: So könnten der VfB und Leipzig spielen

Verletztenmisere beim VfB: Labbadia muss mindestens drei Spieler ersetzen

VfB Stuttgart bei RB Leipzig zu Gast: Meisterkandidat empfängt Abstiegsaspirant

Zum Aktualisieren des Livetickers drücken sie hier.

VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: voraussichtliche Aufstellungen

Aufstellung RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg - Laimer, X. Schlager - Szoboszlai, Dani Olmo - Werner - Silva Aufstellung VfB Stuttgart: F. Müller - Stenzel, Anton, Ito, Vagnoman - Karazor - Nartey, Endo - Perea, Führich - Guirassy Tore:

Verletztenmisere beim VfB: Labbadia muss mindestens vier Spieler ersetzen

Bruno Labbadia steht vor dem Duell mit Leipzig vor einem echten Personalpuzzle. Naouirou Ahamada fehlt aufgrund seiner Gelb-Roten Karte gegen Hoffenheim und auch Tiago Tomas, Konstantinos Mavropanos und Silas fallen mit Verletzungen aus dem vergangenen Spiel aus. Zudem ist der Einsatz von Hiroki Ito fraglich.

Kevin Kampl fehlt RB Leipzig wegen einer Gelbsperre

Bei den Sachsen fehlt Mittelfeldregisseur Kevin Kampl aufgrund einer Gelbsperre. Auswirkungen auf die Starelf von RB hat das allerdings nicht. Der Österreicher wurde gegen Schalke 04 erst in der Schlussphase eingewechselt. Verletzt fallen zudem Peter Gulacsi (Kreuzbandriss) und Christopher Nkunku (Außenbandriss im Knie) aus. Der Einsatz von Mohamed Simakan und Abdou Diallo ist fraglich.

VfB Stuttgart bei RB Leipzig zu Gast: Meisterkandidat empfängt Abstiegsaspirant

Leipzig/Stuttgart – Zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig steigt am 18. Spieltag zum Rückrundenauftakt ein Duell der Gegensätze. Während Leipzig wettbewerbsübergreifend seit 15 Pflichtspielen ohne Niederlage ist und nur noch vier Punkte hinter Ligaprimus Bayern München steht, befindet sich der VfB im Abstiegskampf. Die Schwaben stehen aktuell auf dem 15. Tabellenplatz und sind punktgleich mit dem 16., dem VfL Bochum. RB bestätigte hingegen seine gute Form aus dem vergangenen Jahr in den ersten beiden Bundesligaspielen des Jahres 2023. Gegen den FC Bayern erreichte die Mannschaft von Trainer Marco Rose ein 1:1 und am Dienstag (24. Januar) bezwang das Team den Tabellenletzten Schalke 04 auswärts mit 6:1. Bruno Labbadia holte mit seinem Team aus den ersten beiden Spielen zwei Punkte.

Die Partie wird am Freitag (27. Januar, 20.30 Uhr) in der Red Bull Arena angepfiffen.