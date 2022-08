VfB Stuttgart bangt vor Heimspiel gegen SC Freiburg um wichtiges Duo

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo muss seine Elf wohl umstellen. © Carmen Jaspersen/dpa

Am dritten Bundesliga-Spieltag empfängt der VfB Stuttgart den SC Freiburg. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Baden-Württemberg-Duell:

Mehr zum Thema Aufstellung fürs Derby: So könnte der VfB Stuttgart gegen SC Freiburg spielen

Der VfB Stuttgart will am Samstag (20. August) gegen den SC Freiburg seinen ersten Saisonsieg holen. Auch wenn die Bilanz der vergangenen Duelle für die Breisgauer spricht, sind die Schwaben optimistisch, dass sie die drei Punkte in der Mercedes-Benz Arena behalten können.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg – HEIDELBERG24 verrät Ihnen die mögliche Aufstellung des VfB, der noch um zwei Stammspieler bangen muss.

Anstoß in Stuttgart ist am Samstag um 15:30 Uhr. (nwo)