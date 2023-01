VfB-Star Atakan Karazor bekommt Lob von allen Seiten, trotzdem droht ihm die Bank

Von: Niklas Noack

Bald könnte VfB-Profi Atakan Karazor weniger Spielzeit bekommen. © Ralf Poller/Avanti/IMAGO

Beim Remis gegen den 1. FSV Mainz 05 hat Atakan Karazor überzeugt. Dennoch droht dem Sechser des VfB Stuttgart der Verlust seines Stammplatzes.

Stuttgart - BW24 erklärt, weshalb Atakan Karazor beim VfB Stuttgart künftig die Bank drohen könnte.

Ausgerechnet dem Spieler, der in einer eher ruhigen Mannschaft, was Trainer Bruno Labbadia häufig beklagt, einer der Lautsprecher ist. In der Partie gegen den 1. FSV Mainz stand Karazor von Beginn an auf dem Platz und überzeugte mit Leistung.

Labbadia sagte über den Sechser: „Karazor ist einer, der Verantwortung übernimmt, der organisiert, der auch spricht, was bei uns nicht unwichtig ist und auch sehr interessiert ist, was taktische Sachen angeht.“

Dennoch scheint der Coach nicht voll auf den Sechser zu setzen. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Dienstag (24. Januar, 20.30 Uhr/Sky) dürfte er jedoch erneut von Beginn an spielen.