VfB-Notelf lässt greifbaren Punkt gegen RB Leipzig liegen

Von: Korbinian Kothny, Niklas Noack

Die VfB-Profis sind nach dem 0:2-Gegentreffer gegen RB Leipzig enttäuscht. © Sebastian Räppold/Matthias Koch/IMAGO

Trotz eines beherzten Auftritts: Zum Rückrundenauftakt hat der VfB Stuttgart mit 1:2 (0:1) bei RB Leipzig verloren. Der Ticker zum Nachlesen.

VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: voraussichtliche Aufstellungen

Aufstellung RB Leipzig: Blaswich - Henrichs (80. Klostermann), Orban, Gvardiol, Raum (80. Halstenberg) - Haidara, X. Schlager - Szoboszlai, Dani Olmo (46. Forsberg)- Werner - Silva Aufstellung VfB Stuttgart: Müller - Stenzel, Anton, Ito, Vagnoman - Karazor - Nartey (85. Egloff) , Endo, Kastanaras (46. Perea), Führich (80. Coulibaly)- Pfeiffer (85. Kuol) Tore: 1:0 Szoboszlai (25.), 2:0 Szoboszlai (49.), 2:1 Führich (68.)

Fazit: Der von Verletzungen gebeutelte VfB Stuttgart hat sich bei RB Leipzig teuer verkauft. Doch gerade in der Schlussphase war die Elf von Bruno Labbadia nicht mehr in der Lage, ein offensives Feuerwerk zu entfachen. Bitter: Beide Gegentreffer waren vermeidbar und individuellen Fehlern geschuldet. Somit muss Trainer Labbadia seine erste Pflichtspielpleite seit seiner Rückkehr nach Stuttgart hinnehmen.

ABPFIFF

90. +3 Minute: Jetzt flankt mal Coulibaly in den Stafraum, wo Endo lauert. Doch der Japaner kommt nicht an den Ball.

90. +2 Minute: Eine Ecke von Stenzel verpufft.

90. Minute: Sechs Minuten Nachspielzeit.

89. Minute: Die Leipziger sind jetzt bemüht, den Ball vom eigenen Gehäuse fernzuhalten. Das gelingt ihnen auch.

82. Minute: Der VfB lebt und glaubt hier an den Ausgleich. Allerdings sind die Mittel der Schwaben spürbar begrenzt.

77. Minute: Ito mal mit einem Schuss aus der Distanz, den Blaswich zunächst nicht festhalten kann. Allerdings lauert kein VfBler auf den Abpraller und somit ist die Chance vertan.

72. Minute: Was ist hier noch drin für den VfB? Die Schwaben kommen jetzt.

Chris Führich mit dem Anschluss für den VfB

68. Minute: Neue Hoffnung für den VfB! Führich schießt vom Punkt links ins Eck zum 2:1-Anschluss ein.

VfB-Profi Chris Führich verwandelt den Elfmeter zum 2:1-Anschlusstreffer gegen RB Leipzig. © Cathrin MŸller /M.i.S./IMAGO

65. Minute: Nach VAR-Einsatz: Zwayer entscheidet auf Handelfmeter für den VfB Stuttgart. Gvardiol springt dem Ball entgegen und erwischte dabei die Kugel mit der Hand.

57. Minute: Aber da ist der VfB! Nach einer Flanke köpft Endo ins Zentrum, wo Pfeiffer ebenfalls mit dem Schädel herankommt. Doch der Stürmer köpft völlig unbedrängt aus fünf Metern über Leipzigs Tor.

55. Minute: Wieder muss sich der VfB nach einem Gegentor aus dem Nichts schütteln. Ob sich die Schwaben von diesem Wirkungstreffer nochmal erholen? Derzeit kaum vorstellbar.

RBL-Star Szoboszlai zieht gutem VfB mit schönem Tor vorerst den Stecker

49. Minute: Bittere Pille für die Schwaben! Der VfB bekommt den Ball nicht geklärt, der Szoboszlai vor die Füße fällt. Der Ungar schießt von der Strafraumgrenze ins Stuttgarter Tor zum 2:0. Schade für die Schwaben, die gut aus der Kabine kamen.

Szoboszlai (l.) schießt zum 2:0 für RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart ein. © Michael Taeger/IMAGO

46. Minute: Der Ball rollt wieder. Und der VfB hat gleich die Riesengelegenheit zum Ausgleich: Nach einem schönen Schnittstellenpass zieht Nartey sofort ab, doch die Kugel kullert links am Tor vorbei.

Halbzeitfazit: Aufgrund einer Standardsituation, zu der es gar nicht hätte kommen dürfen, führt die Heimmannschaft aus Leipzig. Ansonsten tut sich RBL gegen ein engagiertes Stuttgart überraschend schwer. Für die Schwaben ist hier noch etwas drin, wenn sie die unglücklich gelaufene erste Hälfte abgeschüttelt bekommen.

HALBZEIT

37. Minute: Was kann der VfB in der ersten Hälfte noch zeigen? Jetzt überlässt RBL den Schwaben wieder mehr den Ball, doch ihnen fällt nichts Entscheidendes ein.

32. Minute: Die Sachsen sind jetzt besser im Spiel. Raum bringt eine Flanke von links und findet in Silva einen Abnehmer, der die Kugel aber links vorbeisetzt.

Szoboszlai mit Freistoßtor: RBL geht gegen den VfB in Führung

25. Minute: Das ist brutal für den VfB Stuttgart! Schiedsrichter Felix Zwayer entscheidet nach fairem Zweikampf von Wataru Endo auf einen Freistoß für RBL. Leipzigs Szoboszlai nutzt den ruhenden Ball, um ihn aus zentraler Position links im Netz zum 1:0 unterzubringen. Diesen Ball hätte Stuttgarts Keeper Müller, der freie Sicht hatte, aber halten müssen.

RBL-Star Dominik Szoboszlai (2.v.r.) jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 gegen den VfB Stuttgart. © Roger Petzsche/IMAGO

19. Minute: Hier passiert derzeit nicht viel, was allerdings auch bedeutet: Die Notelf von Bruno Labbadia hat den Favoriten aus Sachsen zunächst im Griff.

12. Minute: Leipzig wirkt etwas schläfrig. Bislang kommen die Schützlinge von Marco Rose nicht gefährlich in den Strafraum und verlieren viele Bälle leichtfertig.

VfB Stuttgart mit gutem Beginn - Kastanaras mit erster Chance!

9. Minute: Die erste Szene gehört dem VfB. Endo klaut Schlager das Leder und steckt umgehend auf Kastanaras durch, der flach ins rechte Eck abschließt. Doch RB-Schlussmann Blaswich ist zur Stelle.

Timo Werner (r.) kann sich bislang gegen seinen Ex-Klub VfB Stuttgart bislang nicht auszeichnen. © Roger Petzsche/IMAGO

6. Minute: Stuttgart muss sich erstmal in der neuen Formation finden. Gut für die Schwaben: RB gibt ihnen in den ersten Minuten die Zeit dafür und läuft die Gäste zunächst nur sehr verhalten an.

2. Minute: Der Ball rollt hier. Gelingt es dem VfB Stuttgart, die favorisierten Roten Bullen zu ärgern?

ANPFIFF

VfB-Trainer Labbadia überrascht mit Juwel - Guirassy nur auf der Bank!

VfB-Coach Bruno Labbadia überrascht mal wieder bei der Aufstellung und nahm den zuletzt starken Serhou Guirassy raus. Anstelle des Angreifers beginnt Luca Pfeiffer. Zudem darf Sturmjuwel Thomas Kastanaras starten, der vermutlich statt Silas auf der rechten Seite spielen wird. Wie der VfB inzwischen mitteilte, sitzt Guirassy aufgrund von Magenproblemen zunächst nur auf der Bank.

Bruno Labbadia muss seine Startelf gegen RB Leipzig umbauen. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Verletztenmisere beim VfB: Labbadia muss mindestens vier Spieler ersetzen

Bruno Labbadia steht vor dem Duell mit Leipzig vor einem echten Personalpuzzle. Naouirou Ahamada fehlt aufgrund seiner Gelb-Roten Karte gegen Hoffenheim und Tiago Tomas, Konstantinos Mavropanos und Silas fallen aufgrund von Verletzungen aus dem vergangenen Spiel aus. Zudem ist der Einsatz von Hiroki Ito fraglich.

Kevin Kampl fehlt RB Leipzig wegen einer Gelbsperre

Bei den Sachsen fehlt Mittelfeldregisseur Kevin Kampl aufgrund einer Gelbsperre. Auswirkungen auf die Startelf von RB hat das allerdings nicht. Der Österreicher wurde gegen Schalke 04 erst in der Schlussphase eingewechselt. Verletzt fallen zudem Peter Gulacsi (Kreuzbandriss) und Christopher Nkunku (Außenbandriss im Knie) aus. Der Einsatz von Mohamed Simakan und Abdou Diallo ist fraglich.

VfB Stuttgart bei RB Leipzig zu Gast: Meisterkandidat empfängt Abstiegsaspirant

Leipzig/Stuttgart – Zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig steigt am 18. Spieltag zum Rückrundenauftakt ein Duell der Gegensätze. Während Leipzig wettbewerbsübergreifend seit 15 Pflichtspielen ohne Niederlage ist und nur noch vier Punkte hinter Ligaprimus Bayern München steht, befindet sich der VfB im Abstiegskampf.

Die Schwaben stehen aktuell auf dem 15. Tabellenplatz und sind punktgleich mit dem 16., dem VfL Bochum. RB bestätigte hingegen seine gute Form aus dem vergangenen Jahr in den ersten beiden Bundesligaspielen des Jahres 2023. Gegen den FC Bayern erreichte die Mannschaft von Trainer Marco Rose ein 1:1 und am Dienstag (24. Januar) bezwang das Team den Tabellenletzten Schalke 04 auswärts mit 6:1. Bruno Labbadia holte mit seinem Team aus den ersten beiden Spielen zwei Punkte.

Die Partie wird am Freitag (27. Januar, 20.30 Uhr) in der Red Bull Arena angepfiffen.