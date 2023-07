VfB-Muskelpaket Jamie Leweling: „Ich habe meiner Mutter die Haare vom Kopf gefressen“

Von: Niklas Noack

Jamie Leweling wurde vom 1. FC Union Berlin zum VfB Stuttgart ausgeliehen. © Matthias Koch/IMAGO

Mit Jamie Leweling hat der VfB Stuttgart einen flexiblen Offensivspieler vom 1. FC Union Berlin ausgeliehen. Der 22-Jährige fällt mit seinem durchtrainierten Körper auf.

Stuttgart - Die Schwaben haben ein neues Kraftpaket vom 1. FC Union Berlin ausgeliehen. BW24 verrät, was das Körpergeheimnis von VfB-Leihspieler Jamie Leweling ist.

In einem Pressegespräch ging Leweling aufs Thema Ernährung ein und auf welchen Positionen er sich am wohlsten fühlt. Der Offensivspieler soll dem VfB Stuttgart jedenfalls eine neue Variabilität im Angriff geben.

Der VfB brach am Mittwoch sein Trainingslager im österreichischen Neukirchen am Großvenediger wegen des schlechten Wetters ab. Der Platz war überschwemmt und somit unbespielbar. Am Samstag war ursprünglich ein Testspiel gegen Arnheim in Zell am See angesetzt, das nun nach Oberhaching verlegt wurde. Fans sind aus organisatorischen Gründen nicht zugelassen.