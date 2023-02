Menschen tanzen offenbar kiffend auf VfB-Stadiondach: Verein und Polizei äußern sich

Von: Niklas Noack

Teilen

Die Männer verschafften sich übers Dach Zutritt zur Mercedes-Benz Arena. (Archivfoto) © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Mehrere Menschen haben sich unerlaubt Zugang zur Mercedes-Benz Arena verschafft und kletterten aufs Stadiondach.

Stuttgart - In einem Video ist zu sehen, wie mehrere Menschen aufs Dach der Mercedes-Benz Arena klettern, dort tanzen und offenbar kiffen. BW24 zeigt auf, was der VfB Stuttgart und die Polizei dazu sagen.

Außerdem ist das Video im Artikel zu sehen. Am Samstag (18. Februar, 15.30 Uhr/Sky) wird derweil wieder Fußball gespielt in der Mercedes-Benz Arena. Dann trifft der VfB Stuttgart auf den 1. FC Köln. Die Schwaben sind nach der 1:2-Pleite beim SC Freiburg am vergangenen Wochenende auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht und brauchen im Kampf um den Klassenerhalt dringend Punkte.

Leicht wird das Unterfangen gegen die Domstadt allerdings nicht. Zuletzt gewann der FC gegen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt mit 3:0.