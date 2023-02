VfB: Labbadia spricht von „Nervensache“: „Nichts, was man erwarten konnte“

Von: Niklas Noack

Sprachlos ist er noch nicht: VfB-Trainer Bruno Labbadia. © Thomas Pakusch/IMAGO

Der VfB Stuttgart hat das so wichtige Kellerduell beim FC Schalke 04 mit 1:2 (0:2) verloren. Trainer Bruno Labbadia war im Anschluss teilweise ratlos.

Gelsenkirchen/Stuttgart - So ganz konnte sich der Trainer die Leistung seiner Mannschaft nicht erklären. BW24 verrät, weshalb VfB-Trainer Bruno Labbadia nach der Pleite gegen Schalke 04 von einer „Nervensache“ sprach – und von der schwachen Leistung seines Teams überrascht war.

Der VfB Stuttgart hatte am Samstagabend (25. Februar) das Kellerduell beim FC Schalke 04 mit 1:2 (0:2) verloren. Die Torschützen waren Dominick Drexler und Marius Bülter. Für den VfB zum Anschluss traf Borna Sosa, weil S04-Keeper Ralf Fährmann patzte.

Am kommenden Samstag (4. März, 18.30 Uhr/Sky) empfängt Stuttgart den FC Bayern München in der Mercedes-Benz Arena. In dieser Partie Punkte zu holen, die der VfB im Abstiegskampf dringend bräuchte, dürfte schwierig werden.