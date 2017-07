VfB holt Juve-Profi - sein Name sorgt für Lacher im Netz

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat einen Spieler von Juventus Turin verpflichtet. Sein Name sorgt im Internet für Lacher. Und seine Freundin für Begeisterung.

Der VfB Stuttgart, Aufsteiger in die Bundesliga, hat Anastasios Donis verpflichtet. Der 20 Jahre alte Offensivspieler kommt vom italienischen Meister Juventus Turin und unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. In der vergangenen Saison war der griechische Nationalspieler von Juventus an den französischen Erstligisten OGC Nizza ausgeliehen.

"Anastasios hat bei Juventus Turin eine sehr gute Ausbildung genossen und ist in der Offensive vielseitig einsetzbar", sagte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser: "Mit seiner Spielweise und seiner Mentalität passt er gut in unsere Mannschaft."

Donis bezeichnete den VfB als einen großen Klub "mit viel Tradition und überragenden Fans. Ich bin froh, hier zu sein, und werde alles geben, um dem Team zu helfen und meinen Teil zu einer guten Bundesligasaison beizutragen."

Auch wenn er von Juve kommt, kannten viele Fußball-Fans den Namen des Griechen noch nicht. Und weil man ihn „A.Donis“ abkürzt, gab‘s prompt Lacher im Netz:

Exklusiv für Euch: Das erste Bild von A. Donis im Trikot des #VfB. pic.twitter.com/Uz6qNuK4d0 — Vertikalpass (@vertikalpass) 30. Juni 2017

Na, ob A.Donis ein Adonis ist, muss man aber erst noch sehen. :D #VfB — Markus (@WCWLion) 1. Juli 2017

Wer hat denn da "Fußballer mit Supernamen" von @11Freunde_Red studiert? Der #VfB holt A. Donis. Heißes Gerücht außerdem: Jeff Bierchen. https://t.co/4lUZ8RfRQM — Mark / METAL & SGE (@sounds2move) 1. Juli 2017

Ein #ADonis im Team hat auch was für sich #VfB https://t.co/6Obiyaceo7 — Dan Iel Geh (@DaGr77) 1. Juli 2017

En Stuagrd isch bloss Platz fir oin #ADonis

Wissadr Bscheid pic.twitter.com/RwyMRsaKge — Wolle Dietrich (@wolle_diddi_vfb) 30. Juni 2017

Manche Fans verweisen auch darauf, dass A.Donis eine sehr attraktive Freundin mit nach Stuttgart bringt:

