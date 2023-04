VfB gegen Nürnberg im Liveticker: Trainer Hoeneß stellt im Sturm überraschend auf

Von: Niklas Noack

Teilen

Sebastian Hoeneß feiert im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg sein Debüt als Trainer des VfB Stuttgart. © Julia Rahn/IMAGO

Der VfB Stuttgart trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den 1. FC Nürnberg. Alle Infos zur Partie in unserem Liveticker.

1. FC Nürnberg – VfB Stuttgart (-:-)

Trotz Pokal: VfB-Fokus liegt auf dem Ostersonntag

Guirassy: Wie viel hat der Angreifer im Tank?

Nürnberger Ausgangslage: Aufwärtstrend

Hoeneß feiert Debüt: Trainer will mutigen Fußball sehen

Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

VfB Stuttgart gegen 1. FC Nürnberg: Aufstellungen

Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Vagnoman, Mavropanos, Anton, Ito, Sosa - Karazor, Endo, Haraguchi, Führich - Pfeiffer Aufstellung 1. FC Nürnberg Vindahl - Gyamerah, F. Hübner, Schindler, Horn - Geis - Castrop, Möller Daehli, Tempelmann, Nürnberger - Duah Tore

Hoeneß setzt im Sturm überraschend auf Luca Pfeiffer

Update, 17.06 Uhr: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß setzt defensiv offenbar auf eine Fünferkette. Außerdem überrascht er mit der Entscheidung, im Sturm zunächst Luca Pfeiffer das Vertrauen auszusprechen. Ebenfalls unerwartet kommt, das Silas sowie Tomas auf der Bank Platz nehmen.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will mutigen Fußball sehen

Was die Aufstellung angeht, lässt sich Neu-Trainer Sebastian Hoeneß nicht in die Karten schauen. Wenig überraschend wäre aber, wenn er Waldemar Anton, der zuletzt bei Labbadia rechts spielte, zurück in die Innenverteidigung zieht. Zudem dürfte Hoeneß einen angriffslustigeren Ansatz wählen als sein Vorgänger. Bei seiner Vorstellung kündigte er bereits an, mutigen, offensiven Fußball spielen lassen zu wollen. Zudem lege er auf die Einsatzbereitschaft wert.

Für wie viele Minuten reicht es bei Guirassy?

Fraglich ist derweil, wie viele Minuten Stürmer Serhou Guirassy im Tank hat. Gegen Union Berlin (0:3) ließ Ex-Trainer Labbadia den Angreifer, der wegen eines Sehneneinrisses im Adduktorenbereich wochenlang fehlte, schon eine gute halbe Stunde ran. Ob er bereits ein Startelfkandidat ist, bleibt abzuwarten. Zuletzt angeschlagen war außerdem Borna Sosa, der in Berlin mit Wadenproblemen ausfiel. Laut Hoeneß sollen alle Spieler fit sein. Viel mehr wollte der neue VfB-Trainer aber nicht verraten, weil er zum Zeitpunkt der Pressekonferenz noch nicht mit der Mannschaft gesprochen hatte.

Nürnberger Ausgangslage

Wie der VfB steckt auch der 1. FC Nürnberg im Abstiegskampf, allerdings in der 2. Liga. Aktuell rangieren die Franken auf dem 13. Platz und haben drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Seit Coach Dieter Hecking das Ruder als Trainer übernommen hat, geht es etwas aufwärts.

Trotz Pokal-Partie gegen den 1. FC Nürnberg liegt der VfB-Fokus auf dem Kellerduell in Bochum

Nürnberg/Stuttgart - Mit Sebastian Hoeneß hat der VfB Stuttgart in dieser Saison schon den vierten Trainer unter Vertrag. Wie absurd dieses Wechselspiel ist, zeigt besonders der Blick auf den DFB-Pokal: In jeder bisherigen Runde stand ein anderer Coach an der Seitenlinie der Schwaben. Nun soll es also Hoeneß richten, der schon klargemacht hat, dass er in Nürnberg auf jeden Fall das Ticket fürs Halbfinale lösen will. Doch so schön diese Geschichte auch wäre, der Fokus liegt auf der Bundesligapartie am Ostersonntag (9. April, 17.30 Uhr/DAZN). Dann kommt es beim VfL Bochum zum Kellerduell und für Schlusslicht Stuttgart ist es vermutlich die letzte Chance, die Wende einzuleiten, um am Ende der Saison doch noch den Klassenerhalt feiern zu können.