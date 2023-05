VfB gegen Mainz 05 im Liveticker: Endo haut die Kugel mit viel Wille zum Stuttgarter Ausgleich in die Maschen

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart tritt am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim 1. FSV Mainz 05 an. Alle Infos zur Partie in unserem Ticker.

Mainz 05 – VfB Stuttgart 1:1

Stuttgart mit dem Ausgleich: Endo liefert

Mainzer Führung: Ingvartsen trifft

Anfangsphase: Teams tasten sich ab

Aufstellungen: So könnten die Teams beginnen

VfB Stuttgart bei Mainz 05: Aufstellungen

Aufstellung Mainz 05 Dahmen - Fernandes, Kohr, Bell - da Costa, Stach, Barreiro, Caci - Ingvartsen, Barkok - Onisiwo Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Anton, Zagadou, Ito - Vagnoman, Karazor, Endo, Nartey - Silas, Tomas - Guirassy Tore 1:0 Ingvartsen (23.), 1:1 Endo (42.)

Halbzeitfazit: Die Mainzer überließen den Schwaben in der ersten Hälfte in vielen Phasen den Ball, womit die Gäste aber lange nichts anzufangen wussten. Einmal mehr ist sichtbar geworden, dass es dem VfB an Kreativität im Mittelfeld fehlt. Dies konnte Kapitän Wataru Endo nur mit purem Willen kaschieren, sodass Stuttgart gegen ein effizientes Mainz mit einem 1:1 in die Kabine ging.

HALBZEIT

Endo besorgt den Ausgleich für den VfB

42. Minute: Ausgleich für den VfB! Silas kommt über rechts und bringt den Ball mit etwas zu wenig Tempo in die Mitte, sodass Guirassy nicht an den Ball kommt. M05 schafft es aber auch nicht, die Situation zu klären und somit setzt sich Endo mit viel Wille durch und haut die Murmel zum 1:1 in die Maschen.

40. Minute: Gute Gelegenheit für die Rheinland-Pfälzer nach einem Ballverlust von Anton: Stach steckt auf Onisiwo durch, der sich nochmal dreht und anschließend abzieht – kein Problem für Bredlow.

38. Minute: Mal eine Stuttgarter Gelegenheit: Ito bringt die Ecke von rechts ins Zentrum auf Endo, der das Leder mit dem Kopf übers Ziel befördert.

32. Minute: Die Heimmannschaft überlässt den Schwaben hier immer wieder den Ball, doch die Gäste sind erschreckend harmlos und kommen kaum in Abschlusssituationen.

29. Minute: Plötzlich taucht Guirassy vor dem Mainzer Gehäuse auf, aber Schlussmann Dahmen wirft sich in den Ball.

Ingvartsen bringt Mainz gegen den VfB in Führung

23. Minute: Da ist die Mainzer Führung fast aus dem Nichts: Nach einer Ecke von links köpft Onisiwo in die Mitte und Ingvartsen stochert die Kugel mit dem linken Fuß über die Linie zum 1:0 – mitten ins Herz der Schwaben.

18. Minute: Der VfB hat jetzt etwas mehr den Ball, kann mit dem Leder in Sachen Offensive allerdings nicht so viel anfangen.

VfB und Mainz tasten sich in der Anfangsphase ab

13. Minute: Jetzt bringt Stuttgarts Tomas von der linken Außenbahn einen Freistoß herein, doch die Nullfünfer haben kein Problem, den Ball aus der gefährlichen Zone zu klären.

8. Minute: Weiterhin findet die Partie zwischen den beiden Strafräumen statt. Stuttgart wirkt zumindest hellwach und verteidigt konzentriert.

4. Minute: Die Stimmung auf den Rängen ist prächtig. Auf dem Platz ist es bisher noch ein Abtasten.

1. Minute: Schiedsrichter Sven Jablonski pfeift die Partie an. Der Ball rollt.

ANPFIFF

VfB-Star Borna Sosa fällt gegen Mainz 05 krank aus

VfB-Trainer Hoeneß muss auf Borna Sosa verzichten, der aufgrund einer Infektion des Mund- Rachenraums nicht zur Verfügung steht. Für ihn beginnt Nikolas Nartey. Der wieder genesene Mavropanos muss derweil vorerst auf der Bank Platz nehmen.

VfB-Torhüter Bredlow und Müller fehlten im Training

Aufgrund einer Erkältung haben die Torhüter Fabian Bredlow und Florian Müller nicht trainiert. Dabei handelte es sich allerdings um eine Vorsichtsmaßnahme, wie VfB-Trainer Hoeneß bei der Pressekonferenz sagte. Demnach dürften in Mainz beide Keeper zur Verfügung stehen. Auch bei Rechtsverteidiger Josha Vagnoman gab es einen kleinen Zwischenfall, der nach einem Zweikampf im Training Fußschmerzen hatte.

Allerdings hat Coach Hoeneß auch von ihm die Rückmeldung bekommen, dass er für die Partie gegen Mainz fit sein sollte. Ebenfalls gut sieht es bei Konstantinos Mavropanos aus, der am Freitag zum ersten Mal voll trainierte. Ob er wieder im Kader steht, wollte Hoeneß trotzdem noch nicht verraten: „Dafür ist es noch ein Tag zu früh.“ Sollte Mavropanos beim Abschlusstraining am Samstag keine Probleme haben, steht einem Einsatz des Griechen aber nichts im Wege.

VfB-Coach Hoeneß darf mit Mavropanos-Rückkehr rechnen

Zuletzt fiel Verteidiger Konstantinos Mavropanos aufgrund eines kleinen Einrisses in einer Membran im Schienbein aus. Gegen die Mainzer wird der griechische Nationalspieler zurückerwartet. Abzuwarten gilt jedoch, ob er von Anfang an ran darf. Anstelle von Tiago Tomas, der sich zuletzt wieder schwächer zeigte, könnte Enzo Millot beginnen.

Mainz-Trainer Svensson bangt um Zentner und Kohr

Bei Mainz 05 sind die Einsätze der angeschlagenen Robin Zentner und Dominik Kohr fraglich. Sollten die beiden ausfallen, stehen Ersatzkeeper Finn Dahmen sowie Anton Stach bereit.

VfB Stuttgart gegen Mainz 05 unter Zugzwang

Mainz/Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart weiter auf den direkten Klassenerhalt hoffen will, sollten die Schwaben gegen Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) einen Sieg einfahren. Abhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz am Vortag könnte der VfB sogar schon in Mainz absteigen. Für die Nullfünfer ist derweil das europäische Geschäft in weite Ferne gerückt. Vier Punkte Rückstand auf den sechsten Platz dürften zwei Spieltage vor Schluss zu viel sein.