VfB: Das ist der aktuelle Stand bei den 8 Leihspielern

Von: Niklas Noack

Teilen

VfB-Youngster Mo Sankoh überzeugte bei seinem Auftritt gegen den SSV Reutlingen. © H. Langer, H. Langer/IMAGO

Der VfB Stuttgart hat derzeit acht Spieler an andere Vereine verliehen. So läuft es bei Faghir, Perea, Klimowicz und Co. aktuell.

Mehr zum Thema VfB: Das ist der aktuelle Stand bei den 8 Leihspielern

Stuttgart - Die Schwaben hatten einen zu großen Kader, weshalb dieser ausgedünnt werden musste. Bei BW24 lesen Sie jetzt, wie es den 8 Leihspielern des VfB Stuttgart geht und wie sie performen.

Unter anderem Mo Sankoh, den es vorerst in die Niederlande zieht. Das Leihgeschäft des Angreifers wurde erst am Deadline Day fix. Ebenfalls hatte Borna Sosa die Schwaben am letzten Tag der Transferperiode verlassen. Der Kroate war nach Wataru Endo und Konstantinos Mavropanos der dritte Leistungsträger, der den VfB verließ.

Stuttgart startete dennoch stark in die Saison und feierte bei beiden Heimspielen Kantersiege. Erst ging der VfL Bochum mit 0:5 unter, dann der SC Freiburg. Am 2. Spieltag kassierte der VfB jedoch selbst eine 1:5-Klatsche bei RB Leipzig.