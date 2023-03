Vertrag ungültig: Barça-Juwel Gavi im Sommer wohl ablösefrei – schlägt der FC Bayern zu?

Von: Christoph Klaucke

Der FC Barcelona droht sein Mittelfeld-Juwel Gavi ablösefrei zu verlieren. Der FC Bayern gilt als aussichtsreicher Kandidat für einen Transfer.

München/Barcelona – Ein „Golden Boy“ für den FC Bayern? Dem FC Barcelona droht ein ablösefreier Abgang von Megatalent Gavi. Die Bayern könnten diesmal die Gunst der Stunde nutzen und einen Transfer-Coup landen.

Gavi Geboren: 5. August 2004 (Alter 18 Jahre), Los Palacios y Villafranca, Spanien Verein: FC Barcelona Marktwert: 90 Millionen Euro Vertrag bis: 30.06.2026

Kann sich Barcelona Gavi nicht mehr leisten? FC Bayern steht bereit

Die Katalanen sind finanziell nicht auf Rosen gebettet, das dürfte mittlerweile in ganz Europa bekannt sein. Zuletzt wurde der FC Barcelona sogar wegen Korruption angeklagt – Lewandowski bald in Liga 2? Das Verhältnis zwischen dem FC Bayern und Barça ist spätestens seit dem Wechseltheater um Robert Lewandowski nicht das beste.

Das Finanzgebaren der Spanier verursacht bei den stets vorbildlich wirtschaftenden Bayern ebenfalls Kopfschütteln. Was sogar so weit führt, dass Ex-FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge über Barcelona lacht und schwere Vorwürfe erhebt. Die finanzielle Schieflage des Kontrahenten könnte dem FC Bayern um Sportvorstand Hasan Salihamidzic aber nun in die Karten spielen.

Gavi könnte ablösefrei zum FC Bayern wechseln. © Imago

Barca-Juwel Gavi und Musiala: Neues Traumduo beim FC Bayern möglich

Der FC Barcelona hat vor nicht allzu langer Zeit den Vertrag mit seinem großen Hoffnungsträger Gavi bis 2026 verlängert. Doch damit nicht genug: Die Katalanen verankerten in den Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro.

Der Mittelfeldspieler zählt schon im Alter von nur 18 Jahren zu einer festen Größe im Barca-Mittelfeld. Vergangenen Herbst wurde Gavi als „Golden Boy“, also als bester U21-Spieler Europas, ausgezeichnet und schnappte FCB-Supertalent Musiala den nächsten Titel weg.

Vertrag von Barcas Gavi ungültig: FC Bayern könnte Ablösefrei-Coup landen

Die Vertragsverlängerung von Gavi ist jedoch schlichtweg ungültig, wie die spanischen Sportzeitungen Marca und As berichten. Somit könnte der Spieler Barcelona am Saisonende ablösefrei verlassen. Ein gefundenes Fressen für alle Topklubs, auch der FC Bayern galt vor Gavis Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier als ernsthafter Interessent. Zum Vergleich: Damals standen noch 50 Millionen Euro im Raum.

Doch warum wäre Gavi – stand jetzt – plötzlich zum Nulltarif zu haben? Dem Bericht zufolge lehnte La Liga die Vertragsverlängerung im letzten September aufgrund der finanziell angespannten Lage Barcelonas zunächst ab. Die Katalanen zogen jedoch vor Gericht und erwirkten dabei eine einstweilige Verfügung, durch die der spanische Nationalspieler doch verlängern durfte.

Weil Barça allerdings einen Antrag einreichen musste und dabei eine gesetzte Frist verpasste, machte ein Richter die einstweilige Verfügung rückgängig. Somit ist die Vertragsverlängerung mit Gavi wiederum ungültig.

Die Katalanen können erneut Einspruch einlegen, bei einem Scheitern droht aber der Abgang eines der größten spanischen Talente ablösefrei. Schlägt der FC Bayern diesmal zu? Es winken noch weitere Transfer-Schnäppchen, mehrere Weltstars sind ablösefrei zu haben. (ck)