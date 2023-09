Wann feiert Neuer sein Bayern-Comeback? Ulreich verbreitet frohe Kunde

Von: Christoph Klaucke

Wann feiert Manuel Neuer sein Comeback? Vertreter Sven Ulreich verbreitet eine frohe Kunde. Trotzdem könnte sich die Rückkehr weiter verzögern.

München – Eine Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor des FC Bayern rückt immer näher. Zumindest, wenn man den Worten seines Ersatzmannes Sven Ulreich Glauben schenken mag. Allerdings steht der genaue Zeitpunkt des Neuer-Comebacks noch immer nicht fest.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Aktuelles Team: FC Bayern (Vertrag bis 2024) Position: Torwart Größe: 1,93 m

Manuel Neuer vor Rückkehr – noch steht Sven Ulreich im Bayern-Tor

Der FC Bayern hat auch ohne seinen Kapitän die ersten drei Spiele der neuen Bundesliga-Saison gewonnen. Nach dem Abgang von Yann Sommer zu Inter Mailand vertritt in dieser Spielzeit wieder Sven Ulreich den verletzten Neuer.

Der 37-Jährige fällt nach seinem Unterschenkelbruch beim Skitourengehen seit vergangenen Dezember aus. Die Genesung schreitet jedoch voran, Neuer hat bereits vor einigen Wochen wieder das Training aufgenommen. Ulreich stand auch beim späten 2:1-Sieg der Bayern in Mönchengladbach im Tor und gab Auskunft zu Neuers Gesundheitszustand.

Sven Ulreich deutet die Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor des FC Bayern an. © Mladen Lackovic/Imago

Ulreich verbreitet frohe Neuer-Kunde – Bayern-Comeback bleibt weiterhin ungewiss

„Die letzten Wochen waren hervorragend bei Manu. Es geht bergauf“, sagte Ulreich nach der Partie in Gladbach. „Manu macht jetzt einen guten Eindruck“, sagte der 35-Jährige über Neuer, der in der vergangenen Woche erstmals seit seinem Unfall wieder mit dem Bayern-Torwartteam trainiert hatte. Frohe Neuer-Kunde also kurz vor der Länderspielpause.

„Wann er wieder zurück ist, kann man aber natürlich nicht abschätzen“, schränkte Ulreich indes ein. „Er macht das gut, dass er sich selbst keinen Druck macht.“ Ein Comeback im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Leverkusen am 15. September dürfte für Neuer wohl etwas zu früh kommen. „Ich freue mich, wenn ich spielen darf. Wenn er noch zwei, drei Wochen wartet, wäre das schon schön“, meinte Ulreich scherzhaft.

Ulreich verweigert Neuer-Prognose

In den Wochen nach der Länderspielpause, so war der ursprüngliche Plan, könnte es dann endlich mit der Neuer-Rückkehr soweit sein. Festlegen wollte sich Ulreich auf tz-Anfrage aber nicht: „Ich weiß es nicht. Man muss von Woche zu Woche sehen, wie Manu drauf ist. Ich kann nur sagen, dass Manu einen guten Eindruck macht, auch letzte Woche, als er wieder bei uns im Torwarttraining war. Man sieht, dass es vorangeht. Aber es lässt sich keine Prognose abgeben, wann er dann spielen kann.“ Womöglich klappt es ja schon mit einem Neuer-Comeback in der Champions League, der FC Bayern startet mit einem Heimspiel gegen Manchester United. (ck)