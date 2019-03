Welche Folgen hat das schlechte Abschneiden der Bundesligisten für die Fünfjahreswertung?

Für die Bundesliga läuft es auf europäischer Bühne in dieser Saison alles andere als zufriedenstellend. Bis auf Eintracht Frankfurt sind alle deutschen Teams bereits ausgeschieden. Welche Folgen hat das katastrophale Abschneiden für die Fünfjahreswertung?

München - Auch dank der Erfolge von Eintracht Frankfurt in der Europa League muss die Fußball-Bundesliga vorerst nicht um den Verlust des vierten Startplatzes in der Champions League bangen. Nach dem Einzug ins Viertelfinale haben die Hessen bereits 2,714 Punkte zu den 14,5 Zählern von Deutschland in der Fünfjahreswertung der europäischen Vereinswettbewerbe in dieser Saison beigesteuert. Die Bundesliga weist auf dem so wichtigen vierten Platz nun insgesamt 71,213 Punkte auf und liegt damit deutlich vor der Weltmeister-Liga aus Frankreich (58,498).

Der Vorsprung könnte sich noch weiter vergrößern, denn alle französischen Teams sind bereits ausgeschieden. Als letzter verbliebener Vertreter Frankreichs verabschiedete sich Paris Saint-Germain im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester United von der internationalen Bühne.

Bundesliga international: Nur noch Frankfurt ist dabei

Eintracht Frankfurt erreichte am Donnerstag als letzter verbliebener Bundesligist das Europa-League-Viertelfinale. Zuvor waren die zu Beginn der internationalen Saison noch sieben Bundesligisten teils kläglich in der Gruppenphase (RB Leipzig, Hoffenheim) oder chancenlos im Achtelfinale (Dortmund, Schalke) gescheitert. Zudem scheiterte Bayer Leverkusen im Sechzehntelfinale der Europa League gegen FK Krasnodar, obwohl sich die Russen zu diesem Zeitpunkt noch in der Winterpause befanden und seit Wochen kein Spiel bestreitet hatten. Auch der FC Bayern musste sich letztlich verdient dem FC Liverpool geschlagen geben.

Spanien (101,855) und England (80,034) sind aktuell außer Reichweite. Italien (74,583) könnte in der nächsten Saison überholt werden, allerdings kann die Serie A in dieser Saison durch Juventus Turin und den SSC Neapel noch punkten.

Die ersten vier Länder erhalten vier fixe Startplätze für die Königsklasse. Trotzdem ist Vorsicht geboten: In den nächsten beiden Spielzeiten werden bei der Bundesliga rund zehn Punkte im Vergleich zu Frankreich wegfallen.

dpa