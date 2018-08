Auslosung der Europa League im Live-Ticker: Diese Mannschaften sind noch im Lostopf

UEFA Europa League 2018/2019: Am Freitag wird in Monaco die Gruppenphase ausgelost. Wir begleiten das Event im Live-Ticker!

Die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Europa League 2018/2019 steigt am Freitag um 18 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco.

Als deutsche Vertreter sind Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt sicher dabei, RB Leipzig muss am Donnerstag noch die letzte Playoff-Runde überstehen.

Der erste Spieltag der Gruppenphase wird am 20. September ausgetragen, der Abschluss der Vorrunde findet am 13. Dezember statt.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Auslosung der Hauptrunde der UEFA Europa League 2018/19. Nach dem Bundesliga-Auftakt Ende August, steht nun auch die Hauptrunde der UEFA Europa League in den Startlöchern.

UEFA Europa League 2018/2019: Die Auslosung der Gruppenphase

Insgesamt 48 europäische Mannschaften qualifizierten sich für die Auslosung und somit den weiteren Kampf um den Europa-League-Pokal. Mit den deutschen Bundesliga-Klubs Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind bereits jetzt zwei deutsche Mannschaften fest qualifiziert. Das Schicksal des RB Leipzig ist dagegen noch nicht endgültig geklärt. Der Bundesligist muss einen Tag vor Auslosung um ein Vorrücken in die Hauptrunde kämpfen.

Am Freitag gegen 13 Uhr findet die offizielle Auslosung der Europa-League-Hauptrunde im Grimaldi Forum in Monaco statt. Dabei werden alle 48 teilnehmenden Mannschaften in insgesamt vier Lostöpfe eingeteilt. Aus jedem Topf werden anschließend die einzelnen Gruppen der Liga ermittelt. In welchem Lostopf die deutschen Mannschaften vertreten sein werden, ist noch nicht veröffentlicht worden. Die ersten Hauptrunden-Spiele des Wettbewerbs starten dann am 20. September.

