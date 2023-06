U21-EM heute live: Deutschland gegen Tschechien – Diskussion um DFB-Youngster

Von: Florian Schimak

Die DFB-Bubies stehen nach dem Remis zum Auftakt bei der U21-EM bereits unter Druck. Gegen Tschechien muss ein Sieg her. Die Partie im Live-Ticker.

Deutschland: - Tschechien: - Tore: -

Update vom 25. Juni, 16.54 Uhr: In knapp einer Stunde geht es los. Das bedeutet auch, dass wir in Kürze die Aufstellungen bekommen dürften. Dabei richtet sich natürlich der Fokus auf Moukoko. Kann der BVB-Youngster spielen? Oder muss es passen? Bald werden wir es wissen.

U21-EM heute live: Deutschland gegen Tschechien – Diskussion um DFB-Youngster Moukoko.

Batumi/München – Bereits im zweiten Gruppenspiel stehen die DFB-Bubies bei der U21-EM in Georgien und Rumänien unter Druck. Zum Auftakt gab es für das Team von Trainer Antonio Di Salvo gegen Israel nur ein mageres 1:1.

Trotz deutlicher Überlegenheit schaffte es der deutsche Nachwuchs nicht, die Partie für sich zu entscheiden. Besonders bitter: Yousouffa Moukoko (3.) und Jessic Ngankam (80.) scheiterten jeweils mit einem Strafstoß am israelischen Keeper.

U21-EM heute live: Deutschland gegen Tschechien – Diskussion um DFB-Youngster

Fast noch schlimmer war im Anschluss das Verhalten einiger „Fans“. BVB-Youngster Moukoko und Hertha-Stürmer Ngankam mussten sich rassistische Beleidigungen in den sozialen Medien gefallen lassen. So etwas wird an solch jungen Spielern vermutlich nicht spurlos vorbeigehen. Darüber hinaus war der 18-Jährige nach dem Auftaktspiel angeschlagen, weshalb hinter seinem Einsatz ein Fragezeichen steht.

Daher kündigte De Salvo bereits an, vor dem wichtigen Spiel gegen Tschechien viel mit seinen Youngsters zu sprechen. Denn als Titelverteidiger wollen die DFB-Bubies ungern in der Vorrunde bei der U21-EM die Segel streichen. Im Live-Ticker zur Partie zwischen Deutschland und Tschechien ab 18 Uhr verpassen Sie kein Highlight. (smk)