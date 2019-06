Unglaubliche Kabinenansprache - Trainer packt die Motorsäge aus

TuS Borth: So sieht die Kabinenansprache vor dem entscheidenden Spiel aus.

Der Trainer der TuS Borth hat sich vor dem entscheidenden Spiel eine ganz besondere Ansprache überlegt - und die zeigt Erfolg.

Borth - Das niederrheinische Borth ist ein beschaulicher Ortsteil im Norden der Stadt Rheinberg, nahe Duisburg. Knapp 8000 Einwohner werden hier gezählt. Die ortsansässige Fußballmannschaft dümpelt seit 2011 in der Kreisliga B im Fußball-Kreis Moers und pflegt eher ein ruhiges Dasein. Doch in dieser Saison spielt der TuS eine sehr gute Runde, musste nur drei Niederlagen hinnehmen und steht an der Tabellenspitze der Kreisliga.

Dann folgt der letzte Spieltag. Der TuS 08 Rheinberg ist zum Derby zu Gast in Borth. Ein Sieg ist Pflicht, um den Aufstieg klar zu machen. Darum hat sich Trainer Frank Misch etwas ganz besonderes einfallen lassen.

Mit Motorsäge: Trainer des TuS Borth lässt die Mannschaft ausrasten

Der Trainer spricht vor dem Spiel zu seiner Mannschaft. Er hat eine Holzlatte über ein Gestell gelegt. Daran klebt ein Zettel mit der Aufschrift TuS 08 Rheinberg. Das soll den Spielern die letzte Barriere vor dem Aufstieg darstellen. „Wir müssen heute Vollgas geben“, sagt Misch und fängt an zu erklären: „Wir müssen es mit Bedacht machen, wir haben mehrere Optionen.“

Zunächst zückt er einen Fuchsschwanz und sägt an der Holzlatte. „Das strengt uns dementsprechend an.“ Dann zückt er eine Axt und hakt los, um zu verdeutlichen, dass sie sich auch auf das Niveau anderer einlassen könnten. Aber es gebe noch eine weitere Option, sagt er. „Männer, ihr macht alle euren Motor an und dann Vollgas!“ Misch lässt sich eine Motorsäge reichen. Unter dem lauten Getöse der Maschine und dem lauten Jubel seiner Spieler zersägt der Trainer die Holzlatte und räumt die letzte Barriere aus dem Weg.

TuS Borth steigt dank Motorsägen-Ansprache in die Kreisliga A auf

Seine Maßnahme zeigt Wirkung. Der TuS Borth schickt Rheinberg mit 8:2 nach Hause, feiert die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Kreisliga A. Misch sagt der Rheinischen Post online anschließend: „Ich wollte, dass sich die Jungs visuell und akustisch voll auf dieses entscheidende Spiel fokussieren, den Motor anmachen und Gas geben. Ich haue öfter mal einen raus. Du musst die Spieler halt mitnehmen, damit sie nicht einschlafen.“

Sascha Kiene aus der zweiten Mannschaft filmte die ungewöhnliche Kabinenansprache. Gemeinsam mit Andre Brückner, dem Medien-Beauftragten des Klubs, bearbeitete er das Video und stellte es auf die Borther Facebook-Seite. Misch sagt: „Dass wir dann so eine riesen Resonanz erhalten, ist unglaublich. Ich habe viele positive Rückmeldungen von Trainerkollegen bekommen.“ Beim DFB-Team wird man auf solche Mittel wohl eher nicht zurückgreifen - erfolgreich war man gegen Weißrussland dennoch. Die DFB-Damen feierten bei der WM einen gelungenen Auftakt.

pp