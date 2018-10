Live-Ticker: Wahnsinn im Kraichgau! Hoffenheim trifft nach 50 Sekunden - City gleicht aus

Die TSG Hoffenheim trifft am zweiten Spieltag der Champions League auf Manchester City. Alle Infos zum Spiel gibt es in unserem Live-Ticker.

TSG Hoffenheim - Manchester City 1:1 (-:-)

TSG Hoffenheim: Baumann - Hoogma, Akpoguma, Posch - Kaderabek, Demirbay, Grillitsch, Brenet - Belfodil, Joelinton, Szalai Bank: Kobel - Reiss, Bittencourt, Kramaric, Grifo, Hack, Amade Manchester City: Ederson - Walker, Kompany, Otamendi, Laporte - Fernandinho, Gündogan, Silva - Sané, Aguero, Sterling Bank: Muric, Danilo, Stones, Bernardo, Mahrez, Jesus, Zinchenko Tore: 1:0 Belfodil (1. Minute), 1:1 Aguero (7. Minute) Schiedsrichter: Damir Skomina (SLO)

24. Minute: Belfodil versucht Joelinton zu schicken, der aber von Laporte abgelaufen wird. Im Anschluss foult der Hoffenheimer den City-Spieler. Im Moment neutralisieren sich beide Teams, nach der hektischen Anfangsphase.

21. Minute: Weil Grillitsch und Demirbay die einzigen beiden zentralen Mittelfeldspieler sind, kann Manchester gut kombinieren, wenn sie es schaffen, über die Sechserposition an Joelinton, Szalai und Belfodil vorbei zu kommen. Die mutige Aufstellung von Nagelsmann sorgt aber für ein flottes Spiel auf beiden Seiten.

19. Minute: Belfodil verspürt einen besonderen Tatendrang. Viel geht über den Ex-Bremer. Auch wenn dem Torschützen nicht alles gelingt, ist er sehr aktiv.

16. Minute: Sterling zieht den Sprint an - und was für einen! Der Engländer läuft Posch locker davon und schließt ab. Baumann mit einer Mega-Parade. Es gibt eine Ecke, die am Ende geklärt werden kann. Starke Tat vom Hoffenheimer Keeper.

14. Minute: Laporte in seiner ungewohnten Rolle als Linksverteidiger. Der Spanier muss sich auch offensiv einschalten, da gibt es einige Abstimmungsprobleme. Sein Pass landet im Nichts.

11. Minute: Kaderabek fällt im Strafraum. Doch das war zu wenig für einen Elfmeter, auch wenn die Zuschauer im Stadion vehement einen Strafstoß fordern.

7. Minute: 1:1. Und da ist der erste gefährliche Angriff von City und schon scheppert es. David Silva schickt Sané, der mutterseelenallein vor Baumann auftaucht. Er wartet kurz und legt auf Aguero quer. Eine gelungene Reaktion auf das frühe Gegentor. Aguero mit seinem insgesamt 32. Tor in der Champions League.

5. Minute: Joelinton bekommt links den Ball. Seine flache Flanke kann von Ederson sicher gehalten werden. Die Aufstellung der TSG ist auch auf Konter ausgelegt. Mit dem frühen 1:0 könnte sich jetzt darauf spezialisiert werden. Aus einer geordneten Defensive schnell umschalten und über Belfodil, Joelinton und Szalai einige Offensivaktionen starten.

4. Minute: Hoffenheim ordnet sich hier anders ein als gedacht. Kaderabek spielt über links, Brenet über rechts. City hat sich vom frühen Schock erholt und versucht nun das Spiel aufzubauen. Doch es gelingt noch recht wenig.

1. Minute: HOFFENHEIM FÜHRT! Belfodil schiebt ein. Der erste Angriff im heimischen Stadion in der Champions League hat gleich zu einem Tor geführt. Belfodil wurde geschickt und stand alleine vor Ederson. Er schob eiskalt mit links ein. 1:0.

Anpfiff: Der Ball rollt!

18.53 Uhr: Die Mannschaften stehen bereit und hören sich die Hymne an. Es wird noch einmal tief durchgeatmet. Diese musikalischen Töne sind noch nie durch das Kraichgau geschallt.

18.52 Uhr: Jogi Löw ist übrigens auch auf der Tribüne zu finden. Eben hat der Bundestrainer Dietmar Hopp in der Loge begrüßt.

18.50 Uhr: In fünf Minuten beginnt die Partie. Viele geben heute ihr Debüt. Es wird spannend zu beobachten sein, wie sehr die Nervosität eine Rolle spielen wird.

18.45 Uhr: Für die Hoffenheimer ist es, wie erwähnt, das erste offizielle Heimspiel in der Königsklasse.

18.35 Uhr: „Ja, jeder will ein Spiel gewinnen. Es ist ein faszinierender Wettbewerb“, so Guardiola vor dem Spiel. Über Hoffenheim sagt der Trainer: „Sie sind neu und der Enthusiasmus zählt mehr alles andere. Es war immer schwierig in Hoffenheim, das weiß ich aus Erfahrung. Auswärts ist es in der Champions League auch immer schwer“

18.26 Uhr: Nagelsmann hat sich auch modisch wieder etwas einfallen. Er trägt eine rotes Oberteil und setzt damit schon einmal optisch ein Zeichen.

18.24 Uhr: „Letztendlich sind sie beteiligt gewesen, dass wir hier sind. Justin hat jetzt nicht den Rhythmus. Aber gegen Leipzig war er gut“, so Julian Nagelsmann über die jungen in der Abwehr und im speziellen Hoogma.

18.20 Uhr: Guardiola spielt heute wohl in einem 4-3-3. Der geübte Innenverteidiger Laporte muss hinten links aushelfen. Nagelsmann spielt mit der üblichen Formation: 3-4-3. Kaderabek und Brenet verstärken das Mittelfeld, ordnen sich in der Defensive aber ein und bilden so eine Fünferkette.

18.05 Uhr: Julian Nagelsmann muss heute wieder auf die junge Verteidigung setzen. Justin Hoogma (20), Kevin Akpoguma (23) und Stefan Posch (21) sind im Gegensatz zur City-Abwehr noch ziemlich unerfahren. Kasim Adams, Kevin Vogt, Havard Nordveidt, Ermin Bicakcic und Benjamin Hübner sind verletzt.

TSG Hoffenheim gegen Manchester City: Guardiola setzt auf deutsches Duo

17.53 Uhr: Manchester City läuft heute im Ausweich-Trikot mit ungewohnten Farben auf.

17.47 Uhr: Leroy Sané und Ilkay Gündogan dürfen von Beginn an ran. Pep Guardiola hat sich gegen den Brasilianer Jesus oder den Neuzugang Mahrez entschieden.

17.06 Uhr: Der erste Champions-League-Abend in Sinsheim kann beginnen.

TSG Hoffenheim gegen Manchester City: Vorbericht

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Partie TSG Hoffenheim gegen Manchester City.

Sinsheim - TSG Hoffenheim gegen Manchester City ist auch das Duell zwischen Julian Nagelsmann und Pep Guardiola. Und der vermeintliche Gruppen-Favorit aus England steht schon am zweiten Spieltag der Champions League unter Druck. Guardiolas Mannen sind im heimischen Etihad Stadium gegen Olympique Lyon unter die Räder gekommen. Die Franzosen konnten mit 2:1 gewinnen.

Hoffenheim durfte beim Champions-League-Debüt lange von einem Sieg träumen, musste sich aber bei Shakthar Donezk mit einem 1:1 zu begnügen. Das Heimspiel gegen Manchester City ist sicherlich ein Highlight in der vergleichsweise kurzen Vereinsgeschichte der TSG. Außerdem ist es das erste Heimspiel in der Köngisklasse in der Historie von 1899.

