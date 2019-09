Transfer-Ticker: Ex-BVB-Star beendet England-Abenteuer und wechselt in Serie A

Früher Dotmunder, bald in der Serie A tätig: Henrich Mchitarjan hier mit Ex-Trainer Jürgen Klopp.

Der Transfermarkt in der Bundesliga schließt am heutigen Montag. Welche Ab- und Zugänge gibt es noch?? Im News-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Der Bundesliga-Transfermarkt schließt am Montag, 2. September 2019.

Bis 18 Uhr müssen die Spielerwechsel bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gemeldet werden.

Wer wechselt am Deadline Day? Wir informieren Sie über die Transfers der Erstligisten.

+++ Update 12.03 Uhr: Henrikh Mkhitaryan war bei Borussia Dortmund lange Zeit Leistungsträger und pochte im Jahr 2016 auf seinen Wunsch-Wechsel in die Premier League. Nach einem Intermezzo bei Manchester United (Ablösesumme 42 Mio. Euro) ging es für den Mittelfeldmann weiter zum FC Arsenal, doch auch da gab es keine Erfolgsgeschichte. Berichten zufolge wird der Armenier künftig in der Serie A für den AS Rom auf Torejagd gehen. Der Ex-BVB-Star ließ sich bereits mit einem Schal seines neuen Klubs ablichten. Die Rede ist von einer Leihe mit anschließender Kaufoption.

Transfer-Ticker: Jerome Boateng bleibt beim FC Bayern

+++ Update 11.36 Uhr: Wir hatten ja bereits um 9.52 Uhr von der Wende im Boateng-Poker berichtet. Nun gibt es scheinbar neue Details. So schreibt die Bild, dass Boateng-Berater Christian Nerlinger das Wochenende über in Turin weilte und sehr engagiert an einem Deal arbeitete, doch am Ende konnten beide Parteien zu keiner Einigung kommen.

+++ Update 11.09 Uhr: Neuigkeiten aus Gelsenkirchen! Yevhen Konoplyanka steht laut Sky Italia vor einem Wechsel von Schalke zu Schachtar Donezk - der Ukrainer kam in der vergangenen Saison bei den „Königsblauen“ nur auf 21 Einsätze und ist auch unter dem neuen Trainer David Wagner nicht erste Wahl. Bei Schachtar würde er wohl den abwanderungswilligen Taison ersetzen.

+++ Update 10.59 Uhr: Bei Paris Saint-Germain scheint in Sachen Transfers heute noch viel Bewegung zu sein. Zum einen soll Jese Rodriguez, auf der Suche nach mehr Spielzeit, vor einem Wechsel zum spanischen Erstligisten Celta Vigo - das berichtet die L'Equipe.

Zum anderen scheinen die Franzosen wohl an einer Verpflichtung von Mauro Icardi Interesse zu zeigen. Der Inter-Stürmer soll laut Sky-Infos heute nach Paris fliegen, um dort den Medizin-Check zu absolvieren. Zuvor hatte die Gazzetta dello Sport auch die Boca Juniors als Abnehmer ins Spiel gebracht.

+++ Update 10.09 Uhr: Jetzt gibt es handfeste Transfer-News aus Italien. Dort hat sich der SSC Neapel nämlich die Dienste von Stürmer Fernando Llorente gesichert. Der Klub von Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti will damit die Offensive stärken - der Spanier war zuvor vereinslos.

Transfer-Ticker: Rebic nach Mailand! Eintracht und AC fädeln spektakulären Tausch ein

+++ Update vom 2. September, 10.03 Uhr: In Norddeutschland bahnt sich ein Transfer zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV an. Betroffen ist Stürmer Martin Harnik - er soll Bremen verlassen und laut Infos der Hamburger Morgenpost für ein Jahr nach Hamburg verliehen werden.

+ Ante Rebic gab gegen Straßburg seine Abschiedsvorstellung für die Frankfurter Eintracht. © dpa / Arne Dedert

+++ Endspurt auf dem Transfermarkt! Bis Montag können noch Spieler verpflichtet oder abgegeben werden. Welcher Bundesligist angelt sich noch ein Schnäppchen? Gibt es noch eine Mega-Überraschung im deutschen Fußball-Oberhaus? Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden! +++

Update vom 2. September, 9.52 Uhr: Doch kein Boateng-Deal? Laut tz.de* kommt es zu einer neuen Wende im Transfer-Poker zwischen dem FC Bayern, Juventus Turin und Jerome Boateng. Nachdem es so aussah, als werde die Zukunft des Innenverteidigers erstmal in Italien stattfinden, hat sich der Deal nun offenbar zerschlagen.

Update vom 2. September, 8.09 Uhr: Der letzte Tag im Sommer-Transferfenster ist eingeläutet! Am Sonntagabend wurden einige heiße Deals bekannt bzw. vorangekündigt. Mit Ante Rebic verkauft Eintracht Frankfurt vermutlich einen weiteren Star. Doch im Gegenzug soll am heutigen Montag der Mega-Deal mit dem portugiesischen Nationalspieler Andre Silva fix gemacht werden. Bayerns früherer Nationalspieler Jerome Boateng steht außerdem vor einem Wechsel ebenfalls in die Serie A und heuert offenbar bei einem anderen Serienmeister an: Juventus Turin.

Außerdem hat Paris St. Germain in der lange anhaltenden Arie um Superstar Neymar Berichten zufolge einen weiteren Korb verteilt - diesmal wieder an dessen Ex-Klub FC Barcelona. Oder gibt es heute diesbezüglich noch eine Wende zu vermelden? Wir dürfen gespannt sein. Ein weiterer namhafter Angreifer hat seinen Spanien-Wechsel vermutlich eingetütet: Der Ex-Leverkusener Javier Hernandez wird West Ham United verlassen und künftig für den FC Sevilla auf Torejagd gehen.

Transfer-Ticker: Frankfurt und Mailand tauschen Stars aus

Update 22.35 Uhr: Marius Wolf wechselt nach Informationen der Bild von Borussia Dortmund zu Hertha BSC Berlin. Er wird am Montag zum Medizincheck in Berlin erwartet und soll zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden. Wolf hatte in der aktuellen Bundesliga-Saison für den BVB noch keinen Einsatz.

Update 20.35 Uhr: SGE-Sportvorstand Fredi Bobic hat am Rande des Bundesliga-Sieges von Eintracht Frankfurt einen spektakulären Spielertausch mit dem AC Mailand angekündigt. Demnach wechselt Star-Stürmer Ante Rebic in die Serie A: „Die Vereine sind sich einig. Wenn alles funktioniert, ist Andre Silva morgen ein Adlerträger und Rebic in Mailand.“

Der portugiesische Nationalstürmer Andre Silva sei „ein toller Spieler, der eine ganz andere Note reinbringen wird“. Der 23-jährige Nationalmannschafts-Kollege von Cristiano Ronaldo wechselte 2017 für ganze 38 Millionen Euro vom FC Porto nach Mailand, konnte seine Tor-Gefahr allerdings nicht nachhaltig unter Beweis stellen. In 25 Ligaspielen schoss er lediglich zwei Tore für den Traditionsklub. Bei Eintracht Frankfurt wird Silva gemeinsam mit seinem Landsmann Goncalo Paciencia stürmen. Vielleicht hilft ihm das, seinen Torriecher wiederzufinden.

+ Fredi Bobic bestätigte den Transfer eines Eintracht-Stars. © dpa / Andreas Gora

Update vom 1. September, 17.40 Uhr: Ein Wechsel von Eintracht Frankfurts Ante Rebic zum FC Bayern München wurde längst dementiert. Jetzt schlägt offenbar ein anderer europäischer Top-Klub zu.

Update vom 1. September, 14.45 Uhr: Jerome Boateng fehlte bei einem traditionellen Termin der Bayern. Das nährt die Wechselgerüchte. Laut tz.de* gibt Spekulationen, wonach er zu Juventus Turin wechseln könnte.

Update vom 1. September, 9.15 Uhr: Lange Zeit hielten sich die Nachrichten von einem Wechsel Neymars. Doch wie in der Nacht zum Sonntag bekannt wurde, hat sein bisheriger Klub Paris-Saint-Germain ein Angebot des FC Barcelona ausgeschlagen.

Transfermarkt: Gibt es kurz vor Schluss noch prominente Wechsel?

Erstmeldung vom 30. August, 11.53 Uhr: Eigentlich ist am 31. August Schluss - 2019 ist das aber ein Samstag. Deshalb darf in Deutschland bis Montag, 2. September, gekauft und verkauft werden. Um 18 Uhr schließt hierzulande das Transferfenster, das ist aber längst nicht überall so.

Die englische Premier League darf bereits seit dem 9. August keine Spieler mehr verpflichten. Im Gegenzug können Akteure ihre Vereine aber noch so lange verlassen, wie es eben das Transferfenster des neuen Klubs zulässt. In den europäischen Top-Ligen ist das nur bis Montag möglich. Deutschland, Spanien und Frankreich machen um 18 Uhr die Schotten dicht. Bei den Italienern ist das Fenster bis 20 Uhr geöffnet.

Welche Transfers passieren noch am Deadline Day?

Andere Länder lassen sich noch mehr Zeit - in Portugal ist die Transferperiode beispielsweise erst am 22. September beendet. Bei Sky freut man sich besonders auf den Deadline Day - Moderatorin Sylvia Walker postete ein Instagram-Video. Sie weiß offenbar schon, in welche Richtung sie laufen soll - aber gilt das auch für die potenziellen Transfer-Ziele?

In unserem Live-Ticker legen wir den Fokus auf die Bundesliga. Gibt es Neuigkeiten aus Dortmund? Angelt sich ein Abstiegskandidat noch eine Torgarantie? Holt der FC Bayern München doch noch Verstärkung? Zurzeit rücken die Stühle an der Säbener Straße hauptsächlich in der Führungsetage - Oliver Kahn übernimmt den Posten von Karl-Heinz Rummenigge, wie tz.de* berichtet, und Uli Hoeneß tritt von seinen Amtsvorsitzen zurück.

