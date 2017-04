Trainer bei Bayern? Nagelsmann macht sich über Medien lustig

Zuzenhausen - Trainer Julian Nagelsmann hat sich über Medienspekulationen lustig gemacht, er könne demnächst von 1899 Hoffenheim zum FC Bayern München wechseln.

Hintergrund ist, dass der 29-Jährige am Mittwoch das Pokal-Halbfinale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund besuchte und dabei einen Mantel in den Farben des FC Bayern trug. Auf die Frage, welchen der beiden Vereine er lieber trainieren würde, antwortete Nagelsmann am Freitag: „Hoffenheim! Da bin ich Trainer. Trotz meines roten Mantels, meiner roten Schuhe und einer roten Cola-Flasche. Ich habe sogar ein rotes Auto, uiuiui. Ich habe übrigens auch einen gelben Mantel, aber der steht mir nicht so gut wie der rote.“

dpa

