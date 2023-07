Geht jetzt alles ganz schnell? FC Bayern drückt laut Transfer-Experte im Kane-Poker aufs Gas

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern und Tottenham befinden sich im Transferpoker um Harry Kane offenbar auf der Zielgeraden. Die Münchner streben eine baldige Einigung an.

München – Geht jetzt plötzlich alles ganz schnell? Der FC Bayern will Harry Kane und auch der englische Nationalspieler will offenbar nach München. Doch die Tottenham Hotspur um Boss Daniel Levy gelten als harter Verhandlungspartner und wollen wohl die Ablöse nach oben treiben – ein zäher, langer Transferpoker bahnte sich an. Doch darauf haben die Bayern scheinbar keine große Lust und forcieren eine schnelle Entscheidung.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), London, England bisherige Vereine: u.a. Tottenham Hotspur, Leicester City, Norwich City Vertrag bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 90 Millionen Euro

FC Bayern bereitet zweites Angebot für Kane vor

Unter der Woche hat der FC Bayern ein erstes Angebot für Harry Kane in Höhe von rund 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgegeben. Die Münchner sind im Werben um ihren Wunschstürmer bereit, an die finanzielle Schmerzgrenze zu gehen, doch Tottenham soll die erste Offerte abgelehnt haben.

Die Schmerzgrenze der Bayern liegt wohl bei rund 100 Millionen Euro. Es wird erwartet, dass die FCB-Bosse ihr Angebot deutlich nachbessern. Zuletzt hieß es, dass Spurs-Boss Levy mindestens 100 Millionen Pfund – ca. 116 Millionen Euro – fordert. Die Bayern-Führung drückt nun aber offenbar gehörig aufs Gaspedal und könnte den Kane-Transfer für deutlich weniger Geld über die Bühne bringen.

Der FC Bayern will England-Stürmer Harry Kane nach München holen. © Frank Hoermann/Imago

Tottenham sei bereits ab 90 Millionen Pfund – ca. 105 Millionen Euro – gesprächsbereit, berichtet Transfer-Experte Rudy Galetti auf Twitter. Der Insider bestätigt zudem, dass sich die Bayern bereits seit Januar mit Kane einig wären.

Der deutsche Rekordmeister muss nun die Engländer überzeugen, um Kane von der Insel zu holen. Wie Galetti weiter berichtet, wollen die Bayern „die Dinge für Kane beschleunigen“ und „bald eine Einigung mit Tottenham erreichen“. Die FCB-Bosse wollen offenbar einen langwierigen Transferpoker unter allen Umständen vermeiden.

FC Bayern im Kane-Poker gegenüber Tottenham im Vorteil

Kanes Vertrag in London läuft noch bis 2024, was bedeutet, dass die Spurs in diesem Sommer verkaufen müssen, um noch eine ordentliche Ablöse zu erzielen. Eine entscheidende Rolle beim Transfer könnte Kanes große Liebe und Ehefrau Katie spielen. (ck)