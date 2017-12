Topspiel in der Serie A: Inter Mailand und Lazio Rom trennen sich unentschieden 

Im Spiel des Tabellendritten gegen den Tabellenfünften der italienischen Serie A gab es keinen Sieger. Inter Mailand und Lazio Rom trennten sich unentschieden.

Mailand - Der Tabellendritte Inter Mailand musste sich am Samstag im Spitzenspiel der Serie A mit einem 0:0 gegen Lazio Rom begnügen. Die beste Möglichkeit der Mailänder vergab der kroatische Fußball-Nationalspieler Ivan Perisic, der zuvor auch bei Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg aktiv war, nach 30 Minuten aus sechs Metern. Der albanische Lazio-Torhüter Thomas Strakosha verhinderte mit einem Reflex die Führung der Gastgeber und lenkte den Ball an die Latte. Damit ist der Rückstand von Inter auf Tabellenführer SSC Neapel, der am Freitag 1:0 in Crotone gesiegt hatte, auf sieben Punkte angewachsen.

dpa